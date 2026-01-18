Huge/Skutskär vann med 2–1 borta mot Valbo HC 2
- Huge/Skutskär vann med 2–1 mot Valbo HC 2
- Andra raka segern för Huge/Skutskär
- Sandviken nästa motstånd för Valbo HC 2
Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Huge/Skutskär, som vann borta mot Valbo HC 2 med 2–1 i U18 division 1 västra A vår på söndagen.
Gävle nästa för Huge/Skutskär
Valbo HC 2 vann senast lagen möttes med 1–0 i NickBack Arena.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Huge/Skutskär möter Gävle hemma i Kasthallen torsdag 22 januari 19.40.
