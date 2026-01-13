Huge/Skutskär utklassade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – seger med 8–1

Huge/Skutskär vann med 8–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Vincent Karnatz med tre mål för Huge/Skutskär

Huge/Skutskär spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 division 1 västra A vår med hela 8–1 (0–0, 5–1, 3–0).

Det var första segern för Huge/Skutskär, efter 2–3-förlust mot Strömsbro 2 i premiären.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Huge/Skutskär dominerade i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–1.

Huge/Skutskär fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Viking Johansson, Wille Winberg och Lucas Eng.

Wille Winberg gjorde ett mål för Huge/Skutskär och spelade dessutom fram till fyra mål, Vincent Karnatz stod för tre mål och ett assist och Casper Stålberg hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Huge/Skutskärs SK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Huge/Skutskär Valbo HC 2 i NickBack Arena 16.30. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tar sig an Sandviken hemma 17.00.

Huge/Skutskär–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 8–1 (0–0, 5–1, 3–0)

U18 division 1 västra A vår, Kasthallen

Andra perioden: 1–0 (20.18) Vincent Karnatz (Casper Stålberg, Wille Winberg), 2–0 (20.26) William Bogebrant, 3–0 (31.14) William Bogebrant (Theo Öhlander), 4–0 (33.03) Vincent Karnatz (Wille Winberg, Casper Stålberg), 5–0 (36.02) Vincent Karnatz (Wille Winberg), 5–1 (36.27) Lucas Stenberg (Noah Dahlström).

Tredje perioden: 6–1 (44.09) Lucas Eng (Stephan Kwizera), 7–1 (54.50) Viking Johansson (Wille Winberg, Vincent Karnatz), 8–1 (57.28) Wille Winberg (Linus Burefjord, Casper Stålberg).

Nästa match:

Huge/Skutskär: Valbo HC:2, borta, 18 januari 16.30

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Sandvikens IK, hemma, 18 januari 17.00