Hudiksvalls fina svit fortsätter mot Borlänge

Hudiksvall vann med 6–3 mot Borlänge

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Jacob Svensson matchvinnare för Hudiksvall

Borlänge har varit lite av ett drömmotstånd för Hudiksvall. På onsdagen tog Hudiksvall ännu en seger borta mot Borlänge. Matchen i hockeyettan norra slutade 6–3 (3–0, 1–1, 2–2). Det var Hudiksvalls nionde raka seger mot just Borlänge.

I och med detta har Hudiksvall hela 16 raka segrar i hockeyettan norra.

Borlänge–Hudiksvall – mål för mål

Hudiksvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.28 i mitten av perioden.

Efter 7.49 i andra perioden slog Jacob Svensson till på pass av Philip Eriksen och gjorde 0–4.

Borlänges Gustav Lindström gjorde 1–4 efter 9.55 framspelad av Eric Hultgren och Calle Karlsson.

Borlänge reducerade dock till 2–4 genom Viktor Johansson tidigt i tredje perioden av perioden.

Hudiksvall gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 2–4 till 2–6, målen av Elias Degnell och Carl Wassenius, vilket avgjorde matchen.

Leon Cadei reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Borlänge. Hudiksvall tog därmed en stabil seger.

Hudiksvalls Carl Wassenius stod för tre poäng, varav ett mål.

Borlänge har två vinster och tre förluster och 20–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Borlänge stannar därmed på femte plats och Hudiksvall toppar fortfarande tabellen.

Borlänge tar sig an Sollentuna i nästa match borta söndag 11 januari 17.00. Hudiksvall möter samma dag 16.00 Surahammar hemma.

Borlänge–Hudiksvall 3–6 (0–3, 1–1, 2–2)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (9.54) Alex Brännstam (Elias Degnell, Max Sjöholm), 0–2 (12.51) Gabriel Kangas (Lucas Thorstensson, Maximilian Kilpinen), 0–3 (18.22) Loa Milfors (Carl Wassenius, Henrik Olsén).

Andra perioden: 0–4 (27.49) Jacob Svensson (Philip Eriksen), 1–4 (29.55) Gustav Lindström (Eric Hultgren, Calle Karlsson).

Tredje perioden: 2–4 (40.40) Viktor Johansson (Erik Olhans-Lind, Tim Palmberg), 2–5 (42.45) Elias Degnell (Jacob Svensson, Carl Wassenius), 2–6 (46.04) Carl Wassenius (Rasmus Kahilainen, Loa Milfors), 3–6 (54.26) Leon Cadei (Gustav Lindström, Eric Hultgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-0-3

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge: Sollentuna HC, borta, 11 januari 17.00

Hudiksvall: Surahammars IF, hemma, 11 januari 16.00