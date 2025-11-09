Hudiksvall utklassade Strömsbro 2 på hemmaplan

Seger för Hudiksvall med 7–1 mot Strömsbro 2

Hudiksvalls sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Tobin Edén avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Strömsbro 2 i U18 Div 1 västra A herr med hela 7–1 (1–0, 3–1, 3–0).

Segern var Hudiksvalls sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Hudiksvall–Strömsbro 2 – mål för mål

Lucas Olsén gjorde 1–0 till Hudiksvall efter 5.57 på pass av Tim Norberg. Strömsbro 2 kvitterade till 1–1 genom William Aflarenko i början av andra perioden i andra perioden.

Hudiksvall stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 9.08. Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Valter Zederfeldt, Axel Norin och Tobin Edén.

Hudiksvalls Viktor Holmberg hade tre assists, Lucas Olsén gjorde två mål och ett målgivande pass, Nils Norgren hade tre assists och Tobin Edén stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Hudiksvalls HC med 6–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 13 november. Då möter Hudiksvall Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i Internetport Arena 19.00. Strömsbro 2 tar sig an Valbo HC 2 hemma 19.40.

Hudiksvall–Strömsbro 2 7–1 (1–0, 3–1, 3–0)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (5.57) Lucas Olsén (Tim Norberg).

Andra perioden: 1–1 (22.08) William Aflarenko (Edward Von Haartman), 2–1 (22.48) Tobin Edén (Lucas Olsén, Axel Göransson), 3–1 (27.36) Lucas Olsén (Tobin Edén), 4–1 (31.56) Valter Zederfeldt (Viktor Holmberg).

Tredje perioden: 5–1 (47.46) Axel Norin (Nils Norgren, Viktor Holmberg), 6–1 (52.46) Valter Zederfeldt (Viktor Holmberg, Nils Norgren), 7–1 (56.09) Tobin Edén (Nils Norgren, Dante Fantenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 4-0-1

Strömsbro 2: 3-0-2

Nästa match:

Hudiksvall: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 13 november

Strömsbro 2: Valbo HC:2, hemma, 13 november