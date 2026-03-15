Hudiksvall tog hem segern mot Falu J20

Hudiksvall vann i första matchen i U20-kvalserien regional väst herr med 4–2 (0–0, 3–1, 1–1) hemma mot Falu J20.

Den första perioden slutade mållös.

Falu J20 gjorde 0–1 genom Sebastian Lindblom efter 19 sekunder i andra perioden.

Hudiksvall gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Redan efter 2.03 i tredje perioden reducerade Falu J20 till 3–2 genom Jon Axforsen. Men mer än så orkade Falu J20 inte med. Hudiksvall punkterade matchen med ett 4–2-mål med 32 sekunder kvar att spela återigen genom Viktor List Halvarsson framspelad av Rasmus Edström och Felix Robertsson. List Halvarsson fullbordade därmed Hudiksvalls vändning.

När lagen möttes senast, för två år sedan, slutade det med seger för Falu J20 med 4–3.

Hudiksvall möter Valbo J20 i nästa match borta onsdag 18 mars 19.00. Falu J20 möter samma dag Kumla hemma.

U20-kvalserien regional väst herr

Andra perioden: 0–1 (20.19) Sebastian Lindblom, 1–1 (25.16) Viktor List Halvarsson (Elliot Östman), 2–1 (29.02) Nils Strömbom (Måns Fagerström, Felix Robertsson), 3–1 (39.23) Marcus Dahlström Borsje (Måns Fagerström, Melker Dansk Hesselius).

Tredje perioden: 3–2 (42.03) Jon Axforsen, 4–2 (59.28) Viktor List Halvarsson (Rasmus Edström, Felix Robertsson).

Ställning i serien: Hudiksvall–Falu J20 1–0

