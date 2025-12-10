Hudiksvall ny serieledare efter seger i toppmötet med Gävle

Hudiksvall-seger med 6–4 mot Gävle

Viktor Holmberg gjorde två mål för Hudiksvall

Tionde segern för Hudiksvall

Hudiksvall besegrade Gävle i toppmötet på hemmaplan på onsdagen och är ny serieledare i U18 Div 1 västra A herr. Matchen slutade 6–4 (1–2, 1–1, 4–1). Tidigare serieledaren Gävle petas därmed ner som tvåa i tabellen.

Det var sjätte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

Hudiksvalls Viktor Holmberg tvåmålsskytt

Hudiksvall tog ledningen i början av första perioden genom Axel Norin.

Danny Dunn och Theodor Westman såg till att Gävle vände till ledning med 1–2.

Efter 13.53 i andra perioden nätade Leo Lindholm på pass av Oliver Mineur och gjorde 1–3.

Hudiksvalls Nils Norgren gjorde 2–3 efter 17.59 framspelad av Viktor Holmberg.

Hudiksvall tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.59 genom Viktor Holmberg och gick upp till 5–3 innan Gävle svarade.

Till slut blev det 6–4 till Hudiksvall.

Hudiksvalls Viktor Holmberg stod för två mål och två assists och Axel Norin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål.

När lagen senast möttes vann Hudiksvalls HC med 4–2.

Söndag 14 december möter Hudiksvall Sandviken borta 12.00 och Gävle möter Valbo HC 2 hemma 16.20.

Hudiksvall–Gävle 6–4 (1–2, 1–1, 4–1)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (2.47) Axel Norin, 1–1 (11.21) Theodor Westman (Edvin Vahlman, Erik Eriksson), 1–2 (12.04) Danny Dunn (Albin Mattsson, Theodor Lång).

Andra perioden: 1–3 (33.53) Leo Lindholm (Oliver Mineur), 2–3 (37.59) Nils Norgren (Viktor Holmberg).

Tredje perioden: 3–3 (44.59) Viktor Holmberg (Axel Norin, Elliot Carving), 4–3 (53.46) Dante Fantenberg (Viktor Holmberg, Axel Norin), 5–3 (56.21) Viktor Holmberg (Tobin Edén, Axel Norin), 5–4 (58.38) Erik Eriksson (Leo Lindholm), 6–4 (59.40) Simon Nord-Noren (Valter Zederfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 3-2-0

Gävle: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Sandvikens IK, borta, 14 december 12.00

Gävle: Valbo HC:2, hemma, 14 december 16.20