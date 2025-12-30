Hudiksvall fortsätter segersviten mot Strömsbro

Hudiksvall vann med 4–0 mot Strömsbro

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Lucas Thorstensson matchvinnare för Hudiksvall

Strömsbro har varit lite av ett drömmotstånd för Hudiksvall. På tisdagen tog Hudiksvall ännu en seger borta mot Strömsbro. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0). Det var Hudiksvalls femte raka seger mot just Strömsbro.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Hudiksvall höll nollan.

I och med detta har Hudiksvall hela 13 raka segrar i hockeyettan norra.

Strömsbro–Hudiksvall – mål för mål

Hudiksvall tog ledningen efter 13.24 genom Lucas Thorstensson på pass av Elias Degnell och Maximilian Kilpinen.

Efter 22 sekunder i andra perioden nätade Maximilian Kilpinen på pass av Viggo Nordström och Jacob Svensson och gjorde 0–2.

Rasmus Kahilainen gjorde dessutom 0–3 efter 18.09 framspelad av Axel Olsson och Alex Brännstam.

Jacob Svensson gjorde också 0–4 efter förarbete av Maximilian Kilpinen och Viggo Nordström efter 3.48 i tredje perioden.

Hudiksvalls Maximilian Kilpinen stod för tre poäng, varav ett mål.

Strömsbro möter Clemensnäs i nästa match borta lördag 3 januari 16.00. Hudiksvall möter samma dag Sollentuna hemma.

Strömsbro–Hudiksvall 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (13.24) Lucas Thorstensson (Elias Degnell, Maximilian Kilpinen).

Andra perioden: 0–2 (20.22) Maximilian Kilpinen (Viggo Nordström, Jacob Svensson), 0–3 (38.09) Rasmus Kahilainen (Axel Olsson, Alex Brännstam).

Tredje perioden: 0–4 (43.48) Jacob Svensson (Maximilian Kilpinen, Viggo Nordström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 1-0-4

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Clemensnäs HC, borta, 3 januari 16.00

Hudiksvall: Sollentuna HC, hemma, 3 januari 16.00