Hudiksvall besegrade Bodens HF och toppar nu tabellen

  • Hudiksvall vann med 3–0 mot Bodens HF

  • Hudiksvalls femte seger på de senaste sex matcherna

  • Loa Milfors avgjorde för Hudiksvall

Segern mot Bodens HF på bortaplan innebär att Hudiksvall nu är serieledare i hockeyettan norra, två poäng före Lindlöven. Lindlöven har dock två matcher mindre spelade. Hudiksvall vann med 3–0 (0–0, 3–0, 0–0). Bodens HF ligger på tionde plats i tabellen.

Segern var Hudiksvalls femte på de senaste sex matcherna.

Bodens HF–Hudiksvall – mål för mål

Första perioden blev mållös. Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.30. Hudiksvall tog därmed en klar seger. I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 3–0-ledning och vann.

Ett fint lyft för Hudiksvall som låg på 13:e plats så sent som den 4 oktober.

I nästa match, lördag 1 november möter Bodens HF Sundsvall hemma i Hive Arena 18.00 medan Hudiksvall spelar borta mot Piteå 16.00.

Bodens HF–Hudiksvall 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Andra perioden: 0–1 (29.17) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Gabriel Kangas), 0–2 (30.20) Rasmus Kahilainen, 0–3 (36.47) Jacob Svensson (Lucas Thorstensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 3-1-1

Hudiksvall: 4-1-0

Nästa match:

Bodens HF: IF Sundsvall Hockey, hemma, 1 november

Hudiksvall: Piteå HC, borta, 1 november

