Hudiksvall besegrade Bodens HF och toppar nu tabellen

Hudiksvall vann med 3–0 mot Bodens HF

Hudiksvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Loa Milfors avgjorde för Hudiksvall

Segern mot Bodens HF på bortaplan innebär att Hudiksvall nu är serieledare i hockeyettan norra, två poäng före Lindlöven. Lindlöven har dock två matcher mindre spelade. Hudiksvall vann med 3–0 (0–0, 3–0, 0–0). Bodens HF ligger på tionde plats i tabellen.

Segern var Hudiksvalls femte på de senaste sex matcherna.

Bodens HF–Hudiksvall – mål för mål

Första perioden blev mållös. Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.30. Hudiksvall tog därmed en klar seger. I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 3–0-ledning och vann.

Ett fint lyft för Hudiksvall som låg på 13:e plats så sent som den 4 oktober.

I nästa match, lördag 1 november möter Bodens HF Sundsvall hemma i Hive Arena 18.00 medan Hudiksvall spelar borta mot Piteå 16.00.

Bodens HF–Hudiksvall 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Andra perioden: 0–1 (29.17) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Gabriel Kangas), 0–2 (30.20) Rasmus Kahilainen, 0–3 (36.47) Jacob Svensson (Lucas Thorstensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 3-1-1

Hudiksvall: 4-1-0

Nästa match:

Bodens HF: IF Sundsvall Hockey, hemma, 1 november

Hudiksvall: Piteå HC, borta, 1 november