Hudiksvall avgjorde i tredje perioden mot Kalix

Hudiksvall vann med 2–1 mot Kalix

Hudiksvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Lucas Thorstensson avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall segrade hemma mot Kalix i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Hudiksvall fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Lucas Thorstensson blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 16.45 in i tredje perioden.

Segern var Hudiksvalls femte på de senaste sex matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Sollentuna nästa för Hudiksvall

Kie Vähäkangas gav Kalix ledningen efter 13.07 framspelad av Anton Claesson och Elias Elomaa. Efter 6.42 i andra perioden slog Jacob Svensson till framspelad av Alex Brännstam och Jesper Wiberg och kvitterade för Hudiksvall. 16.45 in i tredje perioden slog Lucas Thorstensson till på pass av Linus Lindblom och Henrik Olsén och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Hudiksvalls tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kalix tredje uddamålsförlust.

Kalix ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Hudiksvall är på andra plats.

Onsdag 12 november 19.00 spelar Hudiksvall borta mot Sollentuna. Kalix möter Borlänge hemma i Part Arena lördag 15 november 16.00.

Hudiksvall–Kalix 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (13.07) Kie Vähäkangas (Anton Claesson, Elias Elomaa).

Andra perioden: 1–1 (26.42) Jacob Svensson (Alex Brännstam, Jesper Wiberg).

Tredje perioden: 2–1 (56.45) Lucas Thorstensson (Linus Lindblom, Henrik Olsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 4-1-0

Kalix: 3-0-2

Nästa match:

Hudiksvall: Sollentuna HC, borta, 12 november

Kalix: Borlänge HF, hemma, 15 november