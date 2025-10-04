Huddinge vinnare mot Nyköping – avgjorde i förlängningen

Huddinge-seger med 3–2 efter förlängning

Elliott Boström matchvinnare för Huddinge

Andra förlusten i följd för Nyköping

Huddinge tog en stark seger mot Nyköping borta i U20 region öst herr. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Elliott Boström, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Vallentuna nästa för Huddinge

Nyköping tog ledningen i första perioden genom Jonathan Özdemir.

Huddinge kvitterade till 1–1 genom Leo Kjellberg efter 12.20.

Nyköping gjorde 2–1 genom Elliot Olofsson efter 19.50 i matchen.

Andra perioden blev mållös. 13.13 in i tredje perioden nätade Huddinges Theodor Engman på pass av Elliott Boström och Erik Söderman och kvitterade. I förlängningen tog det 1.57 till Huddinge också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Elliott Boström, framspelad av Erik Söderman och Sebastian Wiman.

Huddinges Erik Söderman hade tre assists.

Nyköping har nu tio poäng efter fem spelade matcher medan Huddinge har åtta poäng efter fyra matcher.

Den 8 november tar lagen sig an varandra igen, då i Björkängshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 6 oktober. Då möter Nyköping Nacka i Nacka Ishall 19.45. Huddinge tar sig an Vallentuna hemma 19.40.

Nyköping–Huddinge 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–1)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (7.43) Jonathan Özdemir (Kevin Arnström), 1–1 (12.20) Leo Kjellberg (Erik Söderman, Elias Callin), 2–1 (19.50) Elliot Olofsson.

Tredje perioden: 2–2 (53.13) Theodor Engman (Elliott Boström, Erik Söderman).

Förlängning: 2–3 (61.57) Elliott Boström (Erik Söderman, Sebastian Wiman).

Nästa match:

Nyköping: Nacka HK, borta, 6 oktober

Huddinge: Vallentuna Hockey, hemma, 6 oktober