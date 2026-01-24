Huddinge vann toppmötet mot Tyresö Hanviken J20 med 6–3

Huddinge vann med 6–3 mot Tyresö Hanviken J20

Huddinges nionde seger på de senaste tio matcherna

Daniel Lazienkiewicz tremålsskytt för Huddinge

Huddinge tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Tyresö Hanviken J20 i U20 region öst fortsättning herr på lördagen med 6–3 (0–2, 3–1, 3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det var Huddinges fjärde raka seger mot Tyresö Hanviken J20.

Segern var Huddinges nionde på de senaste tio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Daniel Lazienkiewicz med tre mål för Huddinge

Leonard Magnusson gav Tyresö Hanviken J20 ledningen efter 5.25 efter förarbete från Edvin Hurtig och Kevin Eklund. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Tim Rillver slog till efter förarbete av Vilmer Smedmark och Max Klingström efter 8.51.

Huddinge reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Daniel Lazienkiewicz i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 13.02 gjorde Tyresö Hanviken J20 3–2 genom Mathias Frantz.

Huddinge kvitterade till 3–3 genom Pål Södervall efter 19.51 av perioden.

Huddinge spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Daniel Lazienkiewicz, Leo Kjellberg och Elias Callin och avgjorde matchen.

Huddinges Daniel Lazienkiewicz stod för fyra poäng, varav tre mål, Leo Kjellberg gjorde ett mål och två assist och Pål Södervall gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Tyresö Hanviken J20 och Huddinge den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Huddinge IK vunnit.

I nästa match möter Tyresö Hanviken J20 Flemingsberg borta och Huddinge möter Sollentuna hemma. Båda matcherna spelas måndag 26 januari 19.40.

Tyresö Hanviken J20–Huddinge 3–6 (2–0, 1–3, 0–3)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (5.25) Leonard Magnusson (Edvin Hurtig, Kevin Eklund), 2–0 (8.51) Tim Rillver (Vilmer Smedmark, Max Klingström).

Andra perioden: 2–1 (20.52) Daniel Lazienkiewicz (William Gleisner, Pål Södervall), 2–2 (25.24) Daniel Lazienkiewicz (Leo Kjellberg, Matej Vucic), 3–2 (33.02) Mathias Frantz (Aron Ahnlund, Lukas Grzymek), 3–3 (39.51) Pål Södervall (Elias Callin, Alexander Lenngren).

Tredje perioden: 3–4 (41.59) Daniel Lazienkiewicz (Leo Kjellberg, William Pettersson), 3–5 (55.51) Leo Kjellberg (William Smedborn, Daniel Lazienkiewicz), 3–6 (58.05) Elias Callin (Pål Södervall, William Gleisner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Huddinge: 4-0-1

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Flemingsbergs IK, borta, 26 januari 19.40

Huddinge: Sollentuna HC, hemma, 26 januari 19.40