Huddinge vann på hemmaplan mot Järfälla

Seger för Huddinge med 8–4 mot Järfälla

Huddinges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Philip Rafnsson avgjorde för Huddinge

Huddinge vann mötet med Järfälla på hemmaplan med 8–4 (2–2, 4–1, 2–1) på tisdagen i hockeyettan södra.

Järfällas tränare Fredric Forslund tyckte till om matchen:

– Match där vi återigen på bortaplan inte är med när matchen startar 0–2 efter några minuter är sällan bra. Vi lyckas inte hålla disciplinen i spelet och vi blir hårt straffade. Ett spelskicklig Huddinge tar chanserna de får och är helt klart bättre idag.

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Järfälla nu har sex förluster i rad.

Halmstad nästa för Huddinge

Huddinge tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut.

Järfälla reducerade och kvitterade till 2–2 genom Axel Frylén och Gustav Eurenius.

I andra perioden var det Huddinge som var vassast. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 och matchen med 8–4.

Gustav Eurenius gjorde två mål för Järfälla och spelade dessutom fram till ett mål. Nils Strandberg Sarén och Philip Rafnsson gjorde två mål och ett assist var för Huddinge.

I tabellen innebär det här att Huddinge nu ligger på elfte plats i tabellen. Järfälla är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Huddinge som så sent som den 6 december låg på 18:e plats.

När lagen möttes på söndagen vann Huddinge med 4–1.

Huddinge tar sig an Halmstad i nästa match borta lördag 3 januari 16.00. Järfälla möter Västervik borta söndag 4 januari 16.00.

Huddinge–Järfälla 8–4 (2–2, 4–1, 2–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (2.03) Gabriel Åhs (Philip Rafnsson, Elias Jankler), 2–0 (3.03) Gabriel Åhs (Nils Strandberg Sarén, Daniel Liiv), 2–1 (12.33) Axel Frylén (Gustav Eurenius, Neo Wahlbom), 2–2 (13.50) Gustav Eurenius (Hugo Frylén, Emil Hedström).

Andra perioden: 2–3 (23.04) Christian Holmblad (Tom Nilsson, William Berglind), 3–3 (29.28) Nils Strandberg Sarén (Eric Eljas, Charlie Kronnäs), 4–3 (30.38) Philip Rafnsson (Tobias Ahlén, Johan Franzén), 5–3 (32.15) Philip Rafnsson (Tobias Ahlén, Lukas Dahlbeck), 6–3 (36.40) Tobias Ahlén (Johan Franzén).

Tredje perioden: 7–3 (40.43) Eric Eljas (Daniel Liiv), 8–3 (54.20) Nils Strandberg Sarén (Alexander Jarl Åhlin), 8–4 (56.09) Gustav Eurenius (Wilmer Lindblad, Henric Croneld).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Järfälla: 0-0-5

Nästa match:

Huddinge: Halmstad Hammers HC, borta, 3 januari 16.00

Järfälla: Västerviks IK, borta, 4 januari 16.00