Huddinge vann mot Järfälla i hockeyettan södra

Huddinge vann med 4–1 mot Järfälla

Philip Rafnsson avgjorde för Huddinge

Andra raka segern för Huddinge

Huddinge segrade på bortaplan i Järfälla Ishall mot Järfälla i hockeyettan södra. 1–4 (0–2, 1–1, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Järfälla–Huddinge – mål för mål

Carl Wassenius gjorde 1–0 till Huddinge efter 4.40 efter förarbete av Eric Eljas och Nils Strandberg Sarén.

0–2 kom efter 8.49 när Philip Rafnsson fick träff efter pass från Björn Jonasson och Lukas Dahlbeck.

Efter 6.21 i andra perioden nätade Emil Broed på pass av Christian Holmblad och Jonathan Rodensjö och reducerade åt Järfälla.

Huddinges Johan Franzén gjorde 1–3 efter 6.47 framspelad av Wilmo Andersson.

10.49 in i tredje perioden nätade Huddinges Charlie Kronnäs på pass av Nils Strandberg Sarén och Charlie Berglund och ökade ledningen.

Lagen möts igen i nästa match, i Björkängshallen tisdag 30 december 19.00.

Järfälla–Huddinge 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (4.40) Carl Wassenius (Eric Eljas, Nils Strandberg Sarén), 0–2 (8.49) Philip Rafnsson (Björn Jonasson, Lukas Dahlbeck).

Andra perioden: 1–2 (26.21) Emil Broed (Christian Holmblad, Jonathan Rodensjö), 1–3 (26.47) Johan Franzén (Wilmo Andersson).

Tredje perioden: 1–4 (50.49) Charlie Kronnäs (Nils Strandberg Sarén, Charlie Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 0-0-5

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

Järfälla: Huddinge IK, borta, 30 december 19.00

Huddinge: Järfälla HC, hemma, 30 december 19.00