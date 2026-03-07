Huddinge IK:s glädje – bröt förlustsviten

Huddinge IK vann med 6–5 efter straffar

Emil Forslund tvåmålsskytt för Huddinge IK

Dante Islercelik avgjorde för Huddinge IK

Det blev fyra raka förluster i U18 Nationell södra herr för Huddinge IK. Men på lördagen hemma mot Örebro Hockey U18 kom trendbrottet. Matchen i Björkängshallen slutade 6–5 (3–3, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Första perioden slutade 3–3.

Filip Wahlén gav Örebro Hockey U18 ledningen tidigt i andra perioden på passning från William Olofsson och Benjamin Ask Haglund. Huddinge IK kvitterade till 4–4 alldeles i slutsekunderna av andra perioden återigen när Emil Forslund på nytt hittade rätt på pass av Theodor Norström och Alexander Hellqvist.

6.29 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey U18:s Milo Spelkvist framspelad av William Aaram Olsen och Lucas Roynezon och gav laget ledningen. 12.12 in i perioden fick Edvin Vintheden utdelning på pass av David Eklund och kvitterade.

I straffläggningen var det Huddinge IK som avgjorde till 6–5. Den avgörande straffen stod Dante Islercelik för.

När lagen möttes senast vann Örebro Hockey med 7–3.

I nästa match, söndag 8 mars möter Huddinge IK SSK U18 hemma i Björkängshallen 16.30 medan Örebro Hockey U18 spelar borta mot Djurgården 13.00.

Huddinge IK–Örebro Hockey U18 6–5 (3–3, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (6.52) William Olofsson (Benjamin Ask Haglund, Olle Törnqvist), 0–2 (7.17) Emil Gustafsson (William Aaram Olsen, Milo Spelkvist), 0–3 (7.47) Hampus Löfsäter (Anton Hellgren), 1–3 (13.08) Alexander Hellqvist (Vincent Juhlin, Ludvig Roos), 2–3 (13.37) Hugo Christersson (David Eklund, Elias Fredriksson), 3–3 (19.29) Emil Forslund (Theodor Norström, Elias Fredriksson).

Andra perioden: 3–4 (22.37) Filip Wahlén (William Olofsson, Benjamin Ask Haglund), 4–4 (39.51) Emil Forslund (Theodor Norström, Alexander Hellqvist).

Tredje perioden: 4–5 (46.29) Milo Spelkvist (William Aaram Olsen, Lucas Roynezon), 5–5 (52.12) Edvin Vintheden (David Eklund).

Straffar: 6–5 (65.00) Dante Islercelik.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 1-1-3

Örebro Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge IK: Södertälje SK, hemma, 8 mars 16.30

Örebro Hockey U18: Djurgårdens IF, borta, 8 mars 13.00