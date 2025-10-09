Huddinge IK starkast i straffläggningen – vann hemma mot Täby

Huddinge IK vann med 3–2 efter straffar

Vincent Juhlin matchvinnare för Huddinge IK

Andra raka segern för Huddinge IK

Det var jämnt hela vägen när Huddinge IK mötte Täby hemma i U18 regional öst herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (0–0, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Vincent Juhlin för.

Tyresö Hanviken Hockey nästa för Huddinge IK

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Filip Leijonhielm gjorde 1–0 till Täby 4.07 in i andra perioden framspelad av Ruben Palmers och Olle Fredén Ericsson.

Efter 14.17 i andra perioden slog Sixten Nilson till framspelad av Malte Jansson och Alfred Lindberg och gjorde 0–2.

Huddinge IK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Hugo Christersson och Hugo Kvistlund med knappt tre minuter kvar att spela. I straffläggningen var det Huddinge IK som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Vincent Juhlin för.

Det här var Huddinge IK:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Täbys andra uddamålsförlust.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Huddinge IK Tyresö Hanviken Hockey hemma i Björkängshallen 11.40 medan Täby spelar hemma mot SDE 17.25.

Huddinge IK–Täby 3–2 (0–0, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Björkängshallen

Andra perioden: 0–1 (24.07) Filip Leijonhielm (Ruben Palmers, Olle Fredén Ericsson), 0–2 (34.17) Sixten Nilson (Malte Jansson, Alfred Lindberg).

Tredje perioden: 1–2 (49.59) Hugo Christersson (Oskar Klingvall, Salim Ismailov), 2–2 (57.35) Hugo Kvistlund (Hampus Nordlander).

Straffar: 3–2 (65.00) Vincent Juhlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 3-0-2

Täby: 2-1-2

Nästa match:

Huddinge IK: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 12 oktober

Täby: SDE HF, hemma, 12 oktober