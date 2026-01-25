Huddinge bröt förlustsviten – vann mot Tyringe

Huddinge-seger med 3–2 mot Tyringe

Anton Nüth avgjorde för Huddinge

Seger nummer 8 för Huddinge

Efter fem förluster i rad för Huddinge i hockeyettan södra kom en ljusning. Hemma mot Tyringe kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Björkängshallen slutade 3–2 (3–0, 0–1, 0–1).

Tingsryd nästa för Huddinge

Huddinge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 12.36 i andra perioden slog Elias Kumlin till på pass av Anton Macdonald och Sebastian Kjellen och reducerade åt Tyringe.

Tyringe reducerade igen efter 10.22 i tredje perioden genom Liam Thorbjörnsson framspelad av Isak Ivehed och Alexander Gunnarsson. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Det här betyder att Huddinge nu ligger på 15:e plats i tabellen och Tyringe är på 14:e plats. Huddinge var elva i tabellen för 19 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

När lagen möttes senast vann Huddinge med 4–2.

I nästa match möter Huddinge Tingsryd hemma på lördag 31 januari 16.00. Tyringe möter Karlskrona fredag 30 januari 19.00 hemma.

Huddinge–Tyringe 3–2 (3–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (5.19) Gabriel Åhs (Otto Humble, Anton Nüth), 2–0 (6.51) Daniel Ohlsson (Johan Franzén, Hampus Nilsson), 3–0 (16.19) Anton Nüth (Elias Jankler, Philip Rafnsson).

Andra perioden: 3–1 (32.36) Elias Kumlin (Anton Macdonald, Sebastian Kjellen).

Tredje perioden: 3–2 (50.22) Liam Thorbjörnsson (Isak Ivehed, Alexander Gunnarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 1-0-4

Tyringe: 3-0-2

Nästa match:

Huddinge: Tingsryds AIF, hemma, 31 januari 16.00

Tyringe: Karlskrona HK, hemma, 30 januari 19.00