Hovås bröt Kållereds fina vinstsvit

Hovås-seger med 7–5 mot Kållered

Carl Virdung Borén fyramålsskytt för Hovås

Kevin Hammarström avgjorde för Hovås

Kållered har spelat bra i U20 division 1 A syd herr. Inför matchen hemma mot Hovås hade laget tagit tio raka segrar. På tisdagen tog det stopp och matchen i Kållereds Ishall slutade 5–7 (4–1, 0–3, 1–3). Förlusten var den första i serien för Kållered.

Riktigt bra var Carl Virdung Borén, som stod för hela fyra mål för Hovås.

Kållered hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 57 sekunder genom Leon Mosslund och gick upp till 3–0. Hovås kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kållered dock ryckt åt sig ledningen med 4–1. I andra perioden var det i stället Hovås som hade övertaget. Laget vann perioden med 0–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 7–5.

Kållered har fyra vinster och en förlust och 31–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hovås har två vinster och tre förluster och 20–38 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Kållered fortfarande i serieledning, fyra poäng före Mölndal medan Hovås är på fjärde plats.

Fredag 14 november 19.30 möts lagen igen, i Askims Ishall.

Kållered–Hovås 5–7 (4–1, 0–3, 1–3)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (0.57) Leon Mosslund (Liam Nilsson, Elias Kuhlin), 2–0 (3.38) Elias Kuhlin (Liam Nilsson, Elliot Börjesson), 3–0 (3.53) Elias Kuhlin (Elliot Börjesson, Martin Kresac), 3–1 (8.28) Carl Virdung Borén (Philip Hamilton), 4–1 (19.27) Martin Kresac (Elias Kuhlin, Oskar Lundh).

Andra perioden: 4–2 (26.54) Erik Hammarström (John Halling), 4–3 (31.17) Carl Virdung Borén (Julian Björk, Philip Hamilton), 4–4 (36.05) Carl Virdung Borén (Lucas Forsmark, Max Hedén).

Tredje perioden: 5–4 (45.28) Liam Nilsson (Jonathan Johansson, Linus Karlsmo), 5–5 (47.09) Carl Virdung Borén (Lucas Forsmark, Philip Hamilton), 5–6 (55.46) Kevin Hammarström, 5–7 (59.26) Lucas Forsmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 4-0-1

Hovås: 2-0-3

Nästa match:

Kållered: Hovås HC, borta, 14 november

Hovås: Kållered, hemma, 14 november