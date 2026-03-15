Holmström bakom NY Islanders vinst mot Calgary
Följ HockeySverige på
Google news
- NY Islanders vann med 3–2 mot Calgary
- Simon Holmström med två mål för NY Islanders
- Tre raka mål för NY Islanders
NY Islanders vann mot gästande Calgary i NHL med 3–2 på söndagen.
NY Islanders stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.29 i mitten av perioden.
Andra perioden blev mållös.
Mikael Backlund reducerade för Calgary efter 2.17 in i tredje perioden assisterad av Olli Maeaettae och Kevin Bahl. Efter 8.28 i tredje perioden reducerade Calgary på nytt genom Blake Coleman framspelad av Yan Kuznetsov. Det fastställde slutresultatet till 3–2.
När lagen möttes senast vann Calgary med 4–2.
Calgary möter Detroit borta i Little Caesars Arena samma tid.
NY Islanders–Calgary 3–2 (3–0, 0–0, 0–2)
NHL, UBS Arena
Första perioden: 1–0 (10.06) Casey Cizikas (Casey Cizikas, Kyle MacLean), 2–0 (16.35) Simon Holmström (Brayden Schenn, Anthony Duclair), 3–0 (19.35) Simon Holmström (Jean-Gabriel Pageau).
Tredje perioden: 3–1 (42.17) Mikael Backlund (Olli Maeaettae, Kevin Bahl), 3–2 (48.28) Blake Coleman (Yan Kuznetsov).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
NY Islanders: 3-0-2
Calgary: 2-0-3
Nästa match:
Den här artikeln handlar om: