Holmström bakom NY Islanders vinst mot Calgary

NY Islanders vann mot gästande Calgary i NHL med 3–2 på söndagen.

NY Islanders stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.29 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös.

Mikael Backlund reducerade för Calgary efter 2.17 in i tredje perioden assisterad av Olli Maeaettae och Kevin Bahl. Efter 8.28 i tredje perioden reducerade Calgary på nytt genom Blake Coleman framspelad av Yan Kuznetsov. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

När lagen möttes senast vann Calgary med 4–2.

Calgary möter Detroit borta i Little Caesars Arena samma tid.

NY Islanders–Calgary 3–2 (3–0, 0–0, 0–2)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (10.06) Casey Cizikas (Casey Cizikas, Kyle MacLean), 2–0 (16.35) Simon Holmström (Brayden Schenn, Anthony Duclair), 3–0 (19.35) Simon Holmström (Jean-Gabriel Pageau).

Tredje perioden: 3–1 (42.17) Mikael Backlund (Olli Maeaettae, Kevin Bahl), 3–2 (48.28) Blake Coleman (Yan Kuznetsov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Calgary: 2-0-3

