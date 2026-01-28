Holmli och Shmyr nyckelspelare när Strömsbro vann mot gästande Norrtälje

Strömsbro vann med 5–1 mot Norrtälje

Strömsbros Braylon Shmyr tvåmålsskytt

Tredje raka nederlaget för Norrtälje

Strömsbro vann i Testebo Arena mot Norrtälje i hockeyettan norra på onsdagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Joel Holmli gjorde 4–1 och Braylon Shmyr 31 sekunder senare gjorde 5–1. Matchen slutade 5–1 (0–1, 1–0, 4–0).

Braylon Shmyr gjorde två mål för Strömsbro

Dennis Björkman gav gästerna Norrtälje ledningen efter 13 minuter efter förarbete av Calle Dahlin och Olle Fagerström.

Efter 14.30 i andra perioden slog Simon Hedlund till på pass av Oskar Klaar och kvitterade för Strömsbro.

Strömsbro spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Braylon Shmyr, ett mål av Adam Dahlström och ett mål av Joel Holmli och avgjorde matchen.

Norrtälje ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Strömsbro är på sjunde plats.

I nästa omgång har Strömsbro Surahammar borta i XLNT AKUSTIK Arena, lördag 31 januari 15.00. Norrtälje spelar borta mot Lindlöven söndag 1 februari 15.00.

Strömsbro–Norrtälje 5–1 (0–1, 1–0, 4–0)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (13.48) Dennis Björkman (Calle Dahlin, Olle Fagerström).

Andra perioden: 1–1 (34.30) Simon Hedlund (Oskar Klaar).

Tredje perioden: 2–1 (41.58) Braylon Shmyr (Carl Sandström), 3–1 (49.58) Adam Dahlström (Kasper Arwefjäll), 4–1 (57.18) Joel Holmli, 5–1 (57.49) Braylon Shmyr (Oskar Klaar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

Norrtälje: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro: Surahammars IF, borta, 31 januari 15.00

Norrtälje: Lindlövens IF, borta, 1 februari 15.00