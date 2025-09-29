Hisingen vann stort borta mot Härryda

Hisingen vann med 8–3 mot Härryda

Hisingens fina spel fortsätter och laget tog återigen en enkel seger när laget besegrade Härryda borta i Landvetters Ishall i U20 division 1 A syd herr. Hisingen gjorde hela åtta mål och vann med 8–3 (3–0, 1–0, 4–3).

I och med detta har Härryda fyra förluster i rad.

Hisingens Filip Gustavsson tvåmålsskytt

Hisingen var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Efter 12.19 i andra perioden nätade Joakim Tornberg, på pass av Joel Lundqvist och gjorde 0–4. Målet var Joakim Tornbergs femte i U20 division 1 A syd herr.

Hisingen vann också tredje perioden 3–4 och ställningen efter tre perioder var 3–8.

Hisingens Filip Gustavsson stod för tre poäng, varav två mål. Alfred Robbstål gjorde ett mål och totalt tre poäng för Härryda.

För tabellens utseende betyder det här att Härryda ligger på åttonde plats medan Hisingen har förstaplatsen.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 november i Tuve Ishall.

Härryda tar sig an Rönnäng i nästa match borta lördag 4 oktober 17.30. Hisingen möter samma dag 14.30 Hovås hemma.

Härryda–Hisingen 3–8 (0–3, 0–1, 3–4)

U20 division 1 A syd herr, Landvetters Ishall

Första perioden: 0–1 (5.53) Igor Dashevskyi (Joakim Tornberg), 0–2 (9.08) Theo Almqvist (Filip Gustavsson, Arvid Blackås), 0–3 (10.43) Joel Lundqvist (Mateusz Myszka).

Andra perioden: 0–4 (32.19) Joakim Tornberg (Joel Lundqvist).

Tredje perioden: 1–4 (46.36) Leo Sandberg (Ludvig Alvelin, Alfred Robbstål), 1–5 (49.30) Noah Fredriksson, 2–5 (50.02) Viggo Carlund (Alfred Robbstål), 2–6 (52.04) Filip Gustavsson (Hjalmar Kinnander, Joel Bjerlemo), 2–7 (56.24) Love Henriksson (Isak Krans, Alve Hagberg), 2–8 (59.09) Filip Gustavsson (Joel Innergård), 3–8 (59.46) Alfred Robbstål (Emil Logg, Ludvig Alvelin).

Nästa match:

Härryda: Rönnängs IK, borta, 4 oktober

Hisingen: Hovås HC, hemma, 4 oktober