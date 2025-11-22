Hisingen utklassade Lerum – seger med 9–3

Hisingen segrade – 9–3 mot Lerum

Hisingens Olof Lagerlöf tremålsskytt

Joakim Tornberg matchvinnare för Hisingen

Hisingen spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Lerum i U20 division 1 A syd herr med hela 9–3 (2–1, 5–2, 2–0).

Hisingen var vassast i första perioden som laget vann med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 5–2 och ställningen efter två perioder var 7–3.

1.57 in i tredje perioden slog Olof Lagerlöf till på nytt på pass av John Björsander och Noah Fredriksson och ökade ledningen.

Efter 7.38 slog Philip Jarvind till framspelad av Joakim Tornberg och Olof Lagerlöf och ökade ledningen för Hisingen. Det fastställde slutresultatet till 9–3.

Hisingens Joakim Tornberg stod för ett mål och fyra assists, Olof Lagerlöf gjorde tre mål och två målgivande passningar, Filip Gustavsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Lukas Stahl gjorde ett mål och två målgivande passningar. Newille Sundén gjorde två mål och en assist för Lerum.

Resultaten i sista omgången innebär att Hisingen slutar på tredje plats och Lerum på femte plats.

När lagen möttes senast vann Hisingens IK med 3–0.

Hisingen–Lerum 9–3 (2–1, 5–2, 2–0)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (2.32) Måns Petersson (Newille Sundén, Mio Nygren-Madsén), 1–1 (3.33) Olof Lagerlöf (Joakim Tornberg), 2–1 (12.33) Ludvig Krook (Joakim Tornberg, Love Henriksson).

Andra perioden: 3–1 (28.06) Filip Gustavsson (Igor Dashevskyi, Lukas Stahl), 4–1 (28.06) Joakim Tornberg (Linus Lövgren, Olof Lagerlöf), 4–2 (28.55) Newille Sundén (Wilhelm Berthelsen), 5–2 (32.17) Olof Lagerlöf (Ludvig Krook, Joakim Tornberg), 6–2 (32.59) Filip Gustavsson (Igor Dashevskyi, Lukas Stahl), 7–2 (38.34) Lukas Stahl (Ludvig Hagström, Filip Gustavsson), 7–3 (39.23) Newille Sundén (Wilhelm Berthelsen, Måns Petersson).

Tredje perioden: 8–3 (41.57) Olof Lagerlöf (John Björsander, Noah Fredriksson), 9–3 (47.38) Philip Jarvind (Joakim Tornberg, Olof Lagerlöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 3-0-2

Lerum: 2-0-3