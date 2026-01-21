Hisingen starkast – avgjorde i förlängningen mot Rönnäng

Hisingen vann med 4–3 efter förlängning

Hisingens sjunde seger på de senaste sju matcherna

Filip Gustavsson avgjorde för Hisingen

Det blev en riktigt tajt match när Rönnäng tog emot Hisingen i U20 Div 1 A syd vår herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Hisingen var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0). Filip Gustavsson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Hisingen.

Det här innebär att Hisingen nu har sju segrar i följd i U20 Div 1 A syd vår herr.

Hovås nästa för Hisingen

Rönnäng tog ledningen i första perioden genom Viggo Ganemyr.

Hisingen gjorde 1–1 genom Igor Dashevskyi efter 10.46.

Rönnäng gjorde 2–1 genom John Hermansgård efter 12.13 i matchen.

Hisingen gjorde 2–2 genom Joakim Tornberg med 2.57 kvar att spela.

Hisingen gjorde också 2–3 efter 4.27 i andra perioden när Noah Fredriksson hittade rätt framspelad av Filip Gustavsson och Joel Bjerlemo.

4.49 in i tredje perioden fick Viggo Ganemyr utdelning återigen framspelad av Elis Ivarsson och John Hermansgård och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.09 innan Hisingen avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Filip Gustavsson, på pass av Lukas Stahl och Wilmer Randby.

Rönnängs Viggo Ganemyr stod för två mål och ett assist och Elis Ivarsson hade tre assists.

Det här betyder att Rönnäng ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Hisingen på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hisingens IK vunnit.

Rönnäng tar sig an Järnbrotts HK i nästa match borta lördag 24 januari 16.45. Hisingen möter samma dag 14.30 Hovås borta.

Rönnäng–Hisingen 3–4 (2–2, 0–1, 1–0, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (7.59) Viggo Ganemyr (Elis Ivarsson, Victor Ivarsson), 1–1 (10.46) Igor Dashevskyi (Mateusz Myszka, Isak Krans), 2–1 (12.13) John Hermansgård (Elis Ivarsson, Viggo Ganemyr), 2–2 (17.03) Joakim Tornberg (Isak Krans, Ludvig Krook).

Andra perioden: 2–3 (24.27) Noah Fredriksson (Filip Gustavsson, Joel Bjerlemo).

Tredje perioden: 3–3 (44.49) Viggo Ganemyr (Elis Ivarsson, John Hermansgård).

Förlängning: 3–4 (62.09) Filip Gustavsson (Lukas Stahl, Wilmer Randby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 1-1-3

Hisingen: 5-0-0

Nästa match:

Rönnäng: Järnbrotts HK, borta, 24 januari 16.45

Hisingen: Hovås HC, borta, 24 januari 14.30