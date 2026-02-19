Henriksson och Rasmussen blev matchvinnare hemma mot Luleå

Växjö segrade – 2–1 mot Luleå

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Karl Henriksson matchvinnare för Växjö

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Växjö som vann matchen hemma mot Luleå i SHL på torsdagen. 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) slutade matchen.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

Växjö–Luleå – mål för mål

Dennis Rasmussen gav Växjö ledningen efter 16.40 framspelad av Joel Persson och Lucas Elvenes.

Efter 10.38 i andra perioden slog Karl Henriksson till på pass av Lucas Elvenes och Dennis Rasmussen och gjorde 2–0. Luleås Erik Gustafsson gjorde 2–1 efter 15.57 framspelad av Frederic Allard och Pontus Andreasson.

I tredje perioden höll Växjö i sin 2–1-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Växjö nu ligger på tredje plats i tabellen. Luleå är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Växjö är Malmö. Luleå tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 15.15.

Växjö–Luleå 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (16.40) Dennis Rasmussen (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Andra perioden: 2–0 (30.38) Karl Henriksson (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen), 2–1 (35.57) Erik Gustafsson (Frederic Allard, Pontus Andreasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Luleå: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, hemma, 21 februari 15.15

Luleå: Brynäs IF, hemma, 21 februari 15.15