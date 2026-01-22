Hemmasegern mot Viggbyholm förlänger sviten för Nacka

Seger för Nacka med 7–4 mot Viggbyholm

Nackas femte seger på de senaste sex matcherna

Noel Dourrouj gjorde två mål för Nacka

Segertåget fortsätter för Nacka. Mot Viggbyholm på hemmaplan i Nacka Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 7–4 (3–1, 2–2, 2–1) och har nu fem segrar i rad i U18 regional öst fortsättning vår.

Noel Dourrouj tvåmålsskytt för Nacka

Nacka hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.02 genom Oliver Hammerman och gick upp till 2–0. Viggbyholm kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Nacka dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Nacka vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 7–4.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 26 februari i Hägernäs Ishall.

I nästa match, söndag 25 januari möter Nacka Värmdö borta i Ekhallen 16.15 medan Viggbyholm spelar borta mot Enköping 17.40.

Nacka–Viggbyholm 7–4 (3–1, 2–2, 2–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (6.02) Oliver Hammerman (Anton Aminoff, Erik Lanestrand), 2–0 (7.44) Melvin Kull (Oliver Hammerman, Sigge Lagerström), 2–1 (17.04) David Vargö (Edgars Apinis, Theo Funck), 3–1 (18.05) Simon Ingelsson (Love Martiniussen).

Andra perioden: 4–1 (27.55) Noel Dourrouj (Bailey Bascones), 5–1 (30.21) Noel Dourrouj (Hugo Mikaelsson), 5–2 (32.17) Gustaf Junefelt (Hugo Lorsell), 5–3 (36.47) Hugo Lorsell (Adam Kubat).

Tredje perioden: 6–3 (43.31) Hugo Mikaelsson (Love Martiniussen), 7–3 (53.43) William Kolm (Vidar Bildsten, Wilson Wikholm), 7–4 (57.05) Edgars Apinis (Theo Funck, Anton Roos Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 5-0-0

Viggbyholm: 2-0-3

Nästa match:

Nacka: Värmdö HC, borta, 25 januari 16.15

Viggbyholm: Enköpings SK HK, borta, 25 januari 17.40