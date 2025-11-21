Hemmasegern mot Kalmar förlänger sviten för Oskarshamn

Oskarshamn-seger med 5–1 mot Kalmar

Oskarshamns fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viggo Nordlund avgjorde för Oskarshamn

Segertåget fortsätter för Oskarshamn. Mot Kalmar hemma i Be-Ge Hockey Center på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (2–1, 0–0, 3–0) och har nu fyra segrar i rad i hockeyallsvenskan.

Oskarshamn–Kalmar – mål för mål

Kalmar tog ledningen i början av första perioden genom Peter Diliberatore.

Viggo Nordlund och Sören Dietz Larsen gjorde att Oskarshamn vände till underläget till ledning med 2–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Även i tredje perioden var Oskarshamn starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Joni Ikonen, Herman Träff och Herman Hansson och avgjorde matchen.

I tabellen innebär det här att Kalmar nu ligger på fjärde plats i tabellen. Oskarshamn är på sjätte plats.

Oskarshamn möter Nybro i nästa match borta onsdag 26 november 19.00. Kalmar möter samma dag Troja-Ljungby borta.

Oskarshamn–Kalmar 5–1 (2–1, 0–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (5.19) Peter Diliberatore (George Diaco, Elliot Ekmark), 1–1 (12.21) Sören Dietz Larsen (Filip Sveningsson, Ludvig Markman), 2–1 (14.12) Viggo Nordlund (Ludvig Markman, Ville Jonsson).

Tredje perioden: 3–1 (47.02) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén), 4–1 (54.05) Herman Träff (Joel Svensson, Viggo Nordlund), 5–1 (55.38) Herman Hansson (Hampus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Kalmar: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Nybro Vikings IF, borta, 26 november

Kalmar: IF Troja-Ljungby, borta, 26 november