Hemmasegern mot Djurgården förlänger sviten för Frölunda

Frölunda segrade – 5–2 mot Djurgården

Frölundas femte seger på de senaste fem matcherna

Olle Zetterstedt matchvinnare för Frölunda

Det fortsätter gå bra för formstarka Frölunda i U18 Nationell södra herr. På söndagen mötte laget Djurgården på hemmaplan i Frölundaborg och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Djurgården blev 5–2 (2–2, 2–0, 1–0).

Frölunda–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Sundberg.

Wiggo Forsberg och Felix Selindh gjorde att Frölunda vände till underläget till ledning med 2–1.

Djurgården kvitterade till 2–2 genom Dorian Eklund Aspe.

Efter 4.27 i andra perioden slog Olle Zetterstedt till framspelad av Charlie Kalldin och Wiggo Forsberg och gav Frölunda ledningen. Målet var Olle Zetterstedts femte i U18 Nationell södra herr.

Charlie Kalldin gjorde dessutom 4–2 efter 9.03 på pass av Knut Stenberg och Felix Selindh.

10.21 in i tredje perioden fick Simon Skrtic utdelning framspelad av Mio Belin och Wilson Axelsson och ökade ledningen.

Frölundas Charlie Kalldin stod för ett mål och två assists.

När lagen möttes senast, för två år sedan, slutade det med seger för Djurgården med 6–3.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari på Hovet.

På lördag 17 januari 17.00 spelar Frölunda hemma mot Malmö och Djurgården hemma mot Linköping HC U18.

Frölunda–Djurgården 5–2 (2–2, 2–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (1.37) Oliver Sundberg, 1–1 (4.52) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt, Charlie Kalldin), 2–1 (17.56) Felix Selindh (Neo Eriksson), 2–2 (19.38) Dorian Eklund Aspe (Tom Pråhl, Oliver Sundberg).

Andra perioden: 3–2 (24.27) Olle Zetterstedt (Charlie Kalldin, Wiggo Forsberg), 4–2 (29.03) Charlie Kalldin (Knut Stenberg, Felix Selindh).

Tredje perioden: 5–2 (50.21) Simon Skrtic (Mio Belin, Wilson Axelsson).

Nästa match:

Frölunda: IF Malmö Redhawks, hemma, 17 januari 17.00

Djurgården: Linköping HC, hemma, 17 januari 17.00