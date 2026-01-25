Helsingborg vann efter stark vändning mot Tingsryd

Helsingborg vann med 3–2 mot Tingsryd

Jakob Haraldsson matchvinnare för Helsingborg

Tre raka mål för Helsingborg

Bortalaget Tingsryd ledde matchen mot Helsingborg efter första perioden. I andra perioden fick Helsingborg rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Tingsryd orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–2 (0–1, 3–0, 0–1) i matchen i U18 regional syd vår.

Tranås J18 nästa för Helsingborg

Oscar Gunnarsson gav Tingsryd ledningen efter 9.48 efter förarbete av Erik Alm och Douglas Kjellsson Norberger.

Helsingborg vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden inom bara 5.28. Helsingborgs mål gjordes av Marius Decierdo, Isak Paerremand och Jakob Haraldsson.

4.54 in i tredje perioden satte Theus Thomasson pucken framspelad av Abbe Darolf och reducerade. Men mer än så orkade Tingsryd inte med.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Dackehallen.

I nästa match, torsdag 29 januari möter Helsingborg Tranås J18 borta i Tranås Åkeri Arena 19.20 medan Tingsryd spelar borta mot Mariestad 19.00.

Helsingborg–Tingsryd 3–2 (0–1, 3–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (9.48) Oscar Gunnarsson (Erik Alm, Douglas Kjellsson Norberger).

Andra perioden: 1–1 (29.30) Isak Paerremand (Felix Data), 2–1 (30.06) Marius Decierdo (Erik Allard, Jonathan Navström), 3–1 (34.58) Jakob Haraldsson (Edvin Torstensson, William Holmberg).

Tredje perioden: 3–2 (44.54) Theus Thomasson (Abbe Darolf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-1-2

Tingsryd: 2-0-3

Nästa match:

Helsingborg: Tranås AIF IF, borta, 29 januari 19.20

Tingsryd: Mariestads BoIS HC, borta, 29 januari 19.00