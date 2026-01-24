Helsingborg vann – efter hattrick av Linus Leandersson

Helsingborg vann med 6–3 mot Hanhals

Helsingborgs Linus Leandersson tremålsskytt

Felix Adolfsson avgjorde för Helsingborg

Linus Leandersson gjorde tre mål när Helsingborg segrade borta mot Hanhals i U20 region syd topp 6. Till slut blev det 6–3 (1–2, 2–0, 3–1).

Linus Leandersson tremålsskytt för Helsingborg

Hanhals startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Hugo Samuelsson och Axel Wennerö innan Helsingborg svarade och gjorde 2–1 genom Conrad Svensson.

Efter 13.52 i andra perioden slog Linus Leandersson till framspelad av Joel Mårtensson och Milton Karlsson och kvitterade för Helsingborg. Linus Leandersson gjorde dessutom 2–3 efter 17.21 på pass av Adrian Sonesson.

Helsingborg hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.44 genom Felix Adolfsson och gick upp till 2–5 innan Hanhals svarade.

Slutresultatet blev 3–6 i Helsingborgs favör.

Linus Leandersson gjorde tre mål för Helsingborg. Hugo Flink gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Hanhals.

Hanhals har fyra poäng och Helsingborg har nio poäng efter fem omgångar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Helsingborg HC Ungdom vunnit.

I nästa match möter Hanhals Jonstorp hemma på fredag 30 januari 19.30. Helsingborg möter Oskarshamn lördag 31 januari 14.00 borta.

Hanhals–Helsingborg 3–6 (2–1, 0–2, 1–3)

U20 region syd topp 6, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (3.27) Hugo Samuelsson (Hugo Flink, Axel Wennerö), 2–0 (13.31) Axel Wennerö (Hugo Flink), 2–1 (17.26) Conrad Svensson.

Andra perioden: 2–2 (33.52) Linus Leandersson (Joel Mårtensson, Milton Karlsson), 2–3 (37.21) Linus Leandersson (Adrian Sonesson).

Tredje perioden: 2–4 (41.44) Felix Adolfsson (Arvid Berlin, Zack Sjöö), 2–5 (46.28) Linus Leandersson (Milton Hållström, Arvid Berlin), 3–5 (47.02) Hugo Flink (Hugo Samuelsson, Oliver Olsson), 3–6 (59.35) Conrad Svensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 2-0-3

Helsingborg: 3-0-2

Nästa match:

Hanhals: Jonstorps IF IshF, hemma, 30 januari 19.30

Helsingborg: IK Oskarshamn, borta, 31 januari 14.00