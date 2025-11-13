Hattrick av William Svensson när Köping IF 1 slog Hällefors IK/Nora HC

Köping IF 1 segrade – 5–4 mot Hällefors IK/Nora HC

Köping IF 1:s femte seger på de senaste sex matcherna

William Svensson tremålsskytt för Köping IF 1

William Svensson stod för ett hattrick när Köping IF 1 besegrade Hällefors IK/Nora HC på bortaplan i U18 division 1 västra C herr med 5–4 (2–1, 2–2, 1–1).

Malte Bergqvist blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 17.54 in i tredje perioden.

I och med detta har Köping IF 1 hela fem raka segrar i U18 division 1 västra C herr.

Malte Bergqvist gjorde matchvinnande målet

Köping IF 1 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av William Svensson innan Hällefors IK/Nora HC svarade och gjorde 2–1 genom Lucas Träff. Linus Jansson Viklund och Lucas Träff såg till att Hällefors IK/Nora HC vände till ledning med 3–2.

Därefter fixade Köping IF 1:s William Svensson och Noel Brolin-Öhrn att laget vände underläge till ledning med 3–4. Hällefors IK/Nora HC kvitterade till 4–4 genom Wilmer Landmark i tredje perioden.

Köping IF 1 kunde dock avgöra till 4–5 med 2.06 kvar av matchen genom Malte Bergqvist.

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1. Lucas Träff stod för tre poäng, varav två mål för Hällefors IK/Nora HC.

Det här var Köping IF 1:s andra uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hällefors IK/Nora HC på sjätte plats och Köping IF 1 på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Köping IF:1 med 10–1.

Köping IF 1 möter Örebro HUF 1 hemma söndag 16 november 15.00.

Hällefors IK/Nora HC–Köping IF 1 4–5 (1–2, 2–2, 1–1)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 0–1 (3.01) William Svensson, 0–2 (5.44) William Svensson (Axel Lönnqvist), 1–2 (7.40) Lucas Träff.

Andra perioden: 2–2 (20.50) Lucas Träff (Emil Molin, Wilmer Landmark), 3–2 (23.04) Linus Jansson Viklund (Martin Thiery Wase, Elias Sundström), 3–3 (26.34) William Svensson (Axel Lönnqvist), 3–4 (31.58) Noel Brolin-Öhrn (Malte Bergqvist).

Tredje perioden: 4–4 (47.35) Wilmer Landmark (Lucas Träff, Martin Thiery Wase), 4–5 (57.54) Malte Bergqvist (Felix Sjöquist, Kian Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

Köping IF 1: 5-0-0

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Örebro HUF:1, borta, 27 november

Köping IF 1: Örebro HUF:1, hemma, 16 november