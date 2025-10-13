Hattrick av Rasmus Lindqvist-Nilsson när Kalix slog Clemensnäs

Kalix vann med 5–1 mot Clemensnäs

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde tre mål för Kalix

Tredje raka segern för Kalix

Rasmus Lindqvist-Nilsson stod för ett hattrick när Kalix besegrade Clemensnäs på bortaplan i U20 region norr A herr med 5–1 (4–0, 0–1, 1–0).

Kalix stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Efter 5.28 i andra perioden slog Linus Wikström till framspelad av Alexander Backman och reducerade åt Clemensnäs. 6.25 in i tredje perioden nätade Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson på nytt på pass av Alexander Burman och Gustav Sundqvist och ökade ledningen.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Kalix är på andra plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Part Arena.

I nästa match möter Clemensnäs Boden borta på torsdag 16 oktober 19.00. Kalix möter Brooklyn måndag 20 oktober 19.30 borta.

Clemensnäs–Kalix 1–5 (0–4, 1–0, 0–1)

U20 region norr A herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (2.35) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson), 0–2 (8.56) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics), 0–3 (9.15) Tommi Tukia (Edvin Nilsson Vallgren, William Mattila), 0–4 (17.29) Gustav Sundqvist (Rainers Pavlovics).

Andra perioden: 1–4 (25.28) Linus Wikström (Alexander Backman).

Tredje perioden: 1–5 (46.25) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Alexander Burman, Gustav Sundqvist).

Clemensnäs: Bodens HF, borta, 16 oktober

Kalix: Brooklyn Tigers HF, borta, 20 oktober