Hattrick av Oliver Heinonen när Karlskrona slog Halmstad HF

Karlskrona-seger med 4–0 mot Halmstad HF

Oliver Heinonen gjorde tre mål för Karlskrona

Tredje förlusten i rad för Halmstad HF

Oliver Heinonen stod för ett hattrick när Karlskrona besegrade Halmstad HF på hemmaplan i U20 region syd herr med 4–0 (2–0, 2–0, 0–0).

Oliver Heinonen gjorde tre mål för Karlskrona

Karlskrona tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Även i andra perioden var Karlskrona starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två mål av Oliver Heinonen i mitten av perioden. Tredje perioden blev mållös och Karlskrona höll i sin 4–0-ledning och vann.

Karlskronas Oliver Heinonen gjorde tre mål.

För tabellens utseende betyder det här att Karlskrona ligger på sjätte plats medan Halmstad HF har niondeplatsen. Halmstad HF har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 24 oktober låg laget på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstad Hammers HC med 4–3.

Karlskrona tar sig an Kungälv i nästa match borta lördag 15 november 16.00. Halmstad HF möter samma dag 14.00 Olofström hemma.

Karlskrona–Halmstad HF 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (0.43) Oliver Heinonen (Loke Telleborn), 2–0 (4.06) Hampus Ullberg (Max Frykberg, Gabriel Hedmark).

Andra perioden: 3–0 (32.53) Oliver Heinonen (Benjamin Adolvsson), 4–0 (36.07) Oliver Heinonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-0-3

Halmstad HF: 1-1-3

Nästa match:

Karlskrona: Kungälvs IK, borta, 15 november

Halmstad HF: Olofströms IK, hemma, 15 november