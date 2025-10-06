Hattrick av John Lundberg när Kalix slog Boden

Kalix vann med 6–2 mot Boden

John Lundberg tremålsskytt för Kalix

Edwin Karlsson avgjorde för Kalix

John Lundberg stod för ett hattrick när Kalix besegrade Boden på hemmaplan i U18 division 1 norra A herr med 6–2 (0–0, 4–0, 2–2).

Därmed har Kalix vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 norra A herr.

Den första perioden slutade mållös. Kalix stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 7.13. Redan efter 33 sekunder i tredje perioden reducerade Boden till 4–1 genom Riko Pippuri på pass av Richard Bina och Alex Lundberg.

Kevin Chekchantuek Erkki såg till att Boden reducerade igen efter 2.15 i tredje perioden på pass av Benjamin Rönnqvist.

9.35 in i tredje perioden nätade Kalix John Lundberg återigen och ökade ledningen.

Efter 15.24 slog John Lundberg till på nytt framspelad av Erik Svedlund och ökade ledningen för Kalix. Det fastställde slutresultatet till 6–2. Målet var John Lundbergs femte i U18 division 1 norra A herr.

Erik Svedlund gjorde två mål för Kalix och spelade dessutom fram till två mål och John Lundberg stod för tre mål och ett assist.

Kalix har nu tolv poäng och Boden har fem poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Lagen möts på nytt i Hive Arena den 5 november.

Nästa motstånd för Kalix är Haparanda. Boden tar sig an Clemensnäs HC J18 borta. Båda matcherna spelas onsdag 8 oktober 19.15.

Kalix–Boden 6–2 (0–0, 4–0, 2–2)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Andra perioden: 1–0 (20.43) Erik Svedlund (John Lundberg, Max Öjercrantz), 2–0 (25.46) John Lundberg (Erik Svedlund, Samuel Lidström), 3–0 (26.34) Edwin Karlsson (Leon Öhlund, Kirill Tabunov), 4–0 (27.56) Erik Svedlund (Max Öjercrantz).

Tredje perioden: 4–1 (40.33) Riko Pippuri (Richard Bina, Alex Lundberg), 4–2 (42.15) Kevin Chekchantuek Erkki (Benjamin Rönnqvist), 5–2 (49.35) John Lundberg, 6–2 (55.24) John Lundberg (Erik Svedlund).

Nästa match:

Kalix: HaparandaTornio UHC, borta, 8 oktober

Boden: Clemensnäs HC div 1, borta, 8 oktober