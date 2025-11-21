Hattrick av Emil Ekholm när Vimmerby slog Västerås

Vimmerby-seger med 4–2 mot Västerås

Vimmerbys Emil Ekholm tremålsskytt

Andra förlusten i följd för Västerås

Emil Ekholm stod för ett hattrick när Vimmerby besegrade Västerås på bortaplan i hockeyallsvenskan med 4–2 (2–1, 1–1, 1–0).

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Vimmerby, som nu har fyra raka segrar.

Emil Ekholm gjorde tre mål för Vimmerby

Vimmerby startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Emil Ekholm innan Västerås svarade och gjorde 2–1 genom Konstantin Komarek.

Efter 8.05 i andra perioden slog Veikko Loimaranta till på pass av Oscar Lawner och kvitterade för Västerås.

Vimmerbys Emil Ekholm gjorde 2–3 efter 15.55 framspelad av Johan Mörnsjö och Marcus Limpar Lantz.

Kevin Wennström stod för målet när Vimmerby punkterade matchen med ett 2–4-mål med 54 sekunder kvar att spela assisterad av Anton Carlsson. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Emil Ekholm gjorde tre mål för Vimmerby.

För tabellens utseende betyder det här att Västerås ligger på nionde plats medan Vimmerby har tiondeplatsen. Ett fint lyft för Vimmerby som låg på 14:e plats så sent som den 13 november.

Västerås möter Mora i nästa match hemma onsdag 26 november 19.00. Vimmerby möter samma dag SSK borta.

Västerås–Vimmerby 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (2.52) Emil Ekholm (Nick Bochen, Arvid Hurtig), 0–2 (8.13) Emil Ekholm (Elias Lindgren, Johan Mörnsjö), 1–2 (8.29) Konstantin Komarek (Oscar Lawner, Anton Mylläri).

Andra perioden: 2–2 (28.05) Veikko Loimaranta (Oscar Lawner), 2–3 (35.55) Emil Ekholm (Johan Mörnsjö, Marcus Limpar Lantz).

Tredje perioden: 2–4 (59.06) Kevin Wennström (Anton Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-0-4

Vimmerby: 3-0-2

Nästa match:

Västerås: Mora IK, hemma, 26 november

Vimmerby: Södertälje SK, borta, 26 november