Hattrick av Conrad Nilzon när SK Lejon U18 slog Piteå Hockey U18

SK Lejon U18 vann med 5–2 mot Piteå Hockey U18

Conrad Nilzon tremålsskytt för SK Lejon U18

Andra raka segern för SK Lejon U18

Conrad Nilzon stod för ett hattrick när SK Lejon U18 besegrade Piteå Hockey U18 på bortaplan i U18 regional norr fortsättning vår herr med 5–2 (0–0, 4–2, 1–0).

Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund:

– Lejon är kliniska i avsluten när de får lägen, vi är inte det idag och därför blir det noll poäng idag.

Den första perioden slutade mållös.

SK Lejon U18 övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.33 genom Conrad Nilzon och gick upp till 0–2 innan Piteå Hockey U18 kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade SK Lejon U18 ryckt åt sig ledningen med 2–4.

Conrad Nilzon stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 21 sekunder kvar att spela efter förarbete av Kevin Hollström.

Piteå Hockey U18 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan SK Lejon U18 har sex poäng efter tre matcher.

Lagen möts på nytt i Skellefteå Kraft Arena den 26 februari.

I nästa match möter Piteå Hockey U18 Clemensnäs U18 borta på onsdag 4 februari 19.15. SK Lejon U18 möter Clemensnäs U18 måndag 26 januari 19.15 hemma.

Piteå Hockey U18–SK Lejon U18 2–5 (0–0, 2–4, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (21.33) Conrad Nilzon (Milton Linder, Ville Parpala), 0–2 (34.00) Mille Morén (Ludvig Eklund, Edward Nilsson), 1–2 (37.40) Gustav Olsson (Nils Johansson, Lucas Boman), 2–2 (38.23) Leo Jonsson (Olle Johansson Kempe, Bronislav Kotenko), 2–3 (38.37) Conrad Nilzon (Filip Forsell, Pontus Karbin), 2–4 (39.24) Kevin Hollström.

Tredje perioden: 2–5 (59.39) Conrad Nilzon (Kevin Hollström).

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Clemensnäs HC, borta, 4 februari 19.15

SK Lejon U18: Clemensnäs HC, hemma, 26 januari 19.15