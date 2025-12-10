Häradsbygden förlänger segersviten mot Falu 2

Häradsbygden vann med 7–2 mot Falu 2

Häradsbygdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Axel Nauclér gjorde två mål för Häradsbygden

Falu 2 är lite av ett drömmotstånd för Häradsbygden. På onsdagen vann Häradsbygden på nytt – den här gången hemma i Clas Ohlson Foundation Arena. Matchen i U18 division 1 västra B herr slutade hela 7–2 (2–1, 0–0, 5–1). Det var Häradsbygdens tolfte raka seger mot Falu 2.

Segern var Häradsbygdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Albin Engelmark blev matchvinnare

Häradsbygden startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Elliot Hammarqvist och Mats Bastiaans innan Falu 2 svarade och gjorde 2–1 genom Karl Wassberg.

Andra perioden blev mållös.

Häradsbygden tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.50 genom Albin Engelmark och gick upp till 6–1 innan Falu 2 svarade.

Slutresultatet blev 7–2 i Häradsbygdens favör.

Albin Engelmark gjorde ett mål för Häradsbygden och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Häradsbygden ligger kvar på andra plats och Falu 2 sist, på nionde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Häradsbygdens Sportsällskap med 7–0.

Häradsbygden–Falu 2 7–2 (2–1, 0–0, 5–1)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (4.52) Elliot Hammarqvist (Albin Engelmark), 2–0 (15.52) Mats Bastiaans (Albin Engelmark), 2–1 (16.39) Karl Wassberg (Robin Åhnström, Walter Knutsson).

Tredje perioden: 3–1 (44.50) Albin Engelmark (Mats Bastiaans), 4–1 (46.28) Axel Nauclér, 5–1 (48.11) Axel Nauclér (Nils Larsson), 6–1 (51.59) Simon Fallström, 6–2 (53.10) Tim Andersson (Hugo Norström, Adam Krisle), 7–2 (58.37) Elias Falestål.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 4-0-1

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Falu 2: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 14 december 11.45