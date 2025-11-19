Haparanda vinnare mot Kalix U18 – avgjorde i förlängningen

Haparanda segrade – 3–2 efter förlängning

Eemeli Posti med två mål för Haparanda

Andra raka segern för Haparanda

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Haparanda avgöra den jämna matchen borta mot Kalix U18 i U18 division 1 norra A herr. Slutresultatet blev 2–3 (2–0, 0–2, 0–0, 0–1). Eemeli Posti blev matchhjälte för Haparanda med sitt mål i förlängningen.

Haparandas Eemeli Posti tvåmålsskytt

Efter 17 minuters spel gjorde Kalix U18 1–0.

Efter 19.17 gjorde också laget 2–0 när John Lundberg slog till. Efter 14.22 i andra perioden nätade Eetu Huttunen framspelad av Patrik Pohjanen och Eemeli Posti och reducerade åt Haparanda.

Eemeli Posti gjorde dessutom 2–2 efter 15.33 på pass av Mirco Järvenpää. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Stor matchhjälte för Haparanda 4.06 in i förlängningen blev Eemeli Posti med det avgörande förlängningsmålet.

Haparandas Eemeli Posti stod för tre poäng, varav två mål.

Haparanda ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Kalix U18 är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann HaparandaTornio UHC med 5–0.

Onsdag 3 december möter Kalix U18 Brooklyn Tigers UHF U18 hemma 19.30 och Haparanda möter Bodens HF U18 borta 19.00.

Kalix U18–Haparanda 2–3 (2–0, 0–2, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (17.29) Edwin Karlsson (Linus Englund, Kirill Tabunov), 2–0 (19.17) John Lundberg.

Andra perioden: 2–1 (34.22) Eetu Huttunen (Patrik Pohjanen, Eemeli Posti), 2–2 (35.33) Eemeli Posti (Mirco Järvenpää).

Förlängning: 2–3 (64.06) Eemeli Posti.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 3-1-1

Haparanda: 3-0-2

Nästa match:

Kalix U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 3 december

Haparanda: Bodens HF, borta, 3 december