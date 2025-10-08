Haparanda nollade Kalix – seger med 5–0

Haparanda vann med 5–0 mot Kalix

Haparandas Eetu Huttunen tvåmålsskytt

Akseli Keskimaunu matchvinnare för Haparanda

Haparanda höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Kalix i U18 division 1 norra A herr. Matchen slutade 5–0 (2–0, 2–0, 1–0).

Eetu Huttunen med två mål för Haparanda

Haparanda tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Andra perioden var länge mållös. Haparanda gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål på 13 sekunder i slutet av perioden av Elias Isomaa och Eetu Huttunen. Efter 4.38 i tredje perioden gjorde Eemil Jokitalo också 5–0 på pass av Väinö Alakokkare och Patrik Pohjanen.

Lagen möts på nytt i Part Arena den 19 november.

Nästa motstånd för Haparanda är Boden. Lagen möts onsdag 15 oktober 19.15 i Norra Finans Arena. Kalix tar sig an Lycksele hemma lördag 11 oktober 15.00.

Haparanda–Kalix 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (1.31) Akseli Keskimaunu, 2–0 (4.52) Eetu Huttunen (Paavo Pukero, Patrik Pohjanen).

Andra perioden: 3–0 (37.03) Elias Isomaa (Eemeli Posti), 4–0 (37.16) Eetu Huttunen (Akseli Keskimaunu, Paavo Pukero).

Tredje perioden: 5–0 (44.38) Eemil Jokitalo (Väinö Alakokkare, Patrik Pohjanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 2-1-2

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Haparanda: Bodens HF, hemma, 15 oktober

Kalix: Lycksele SK, hemma, 11 oktober