Haninge Anchors HC U18 sköna start – vann mot Trångsunds IF U18

Haninge Anchors HC U18 segrade – 5–1 mot Trångsunds IF U18

Alexander Malm tremålsskytt för Haninge Anchors HC U18

Lukas Axelsson ende målskytt för Trångsunds IF U18

Med 5–1 (2–1, 2–0, 1–0) i första matchen på hemmaplan har Haninge Anchors HC U18 tagit greppet om serien mot Trångsunds IF U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan.

Alexander Malm med tre mål för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 tog ledningen i början av första perioden genom Teus Folin Lian.

Trångsunds IF U18 kvitterade till 1–1 genom Lukas Axelsson efter 8.03.

Efter 19.27 i matchen gjorde Haninge Anchors HC U18 2–1 genom Alexander Malm.

Efter 12.46 i andra perioden nätade Alexander Malm på nytt på pass av Lukas Terehhov och Simon Alex Lilge och gjorde 3–1. Lukas Terehhov gjorde dessutom 4–1 efter 13.33 framspelad av Alexander Malm och Algot Wikner.

9.54 in i tredje perioden slog Alexander Malm till återigen på pass av Zakk Björk och ökade ledningen.

Alexander Malm gjorde tre mål för Haninge Anchors HC U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Lukas Terehhov stod för ett mål och två assists.

Nästa match spelas på fredag 20.00.

Haninge Anchors HC U18–Trångsunds IF U18 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 1–0 (5.25) Teus Folin Lian, 1–1 (8.03) Lukas Axelsson (Oscar Sandberg, Elias Tingstorp), 2–1 (19.27) Alexander Malm (Lukas Terehhov, Simon Alex Lilge).

Andra perioden: 3–1 (32.46) Alexander Malm (Lukas Terehhov, Simon Alex Lilge), 4–1 (33.33) Lukas Terehhov (Alexander Malm, Algot Wikner).

Tredje perioden: 5–1 (49.54) Alexander Malm (Zakk Björk).

Ställning i serien: Haninge Anchors HC U18–Trångsunds IF U18 1–0

Nästa match:

13 mars, 20.00, Trångsunds IF U18–Haninge Anchors HC U18