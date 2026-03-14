Haninge Anchors HC U18 säkrade segern i serien mot Trångsunds IF U18

Segern hemma med 4–3 (1–2, 2–1, 1–0) gör att Haninge Anchors HC U18 har säkrat segern i matchserien mot Trångsunds IF U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan. Därmed vann Haninge Anchors HC U18 serien med 2-1.

Zakk Björk bakom Haninge Anchors HC U18:s seger

Trångsunds IF U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Adam Ågfalck och Theodor Bergström innan Haninge Anchors HC U18 svarade och gjorde 2–1 genom Lukas Terehhov.

Haninge Anchors HC U18 kvitterade också till 2–2 genom Simon Alex Lilge i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 3.30 gjorde Trångsunds IF U18 2–3 genom Lucas Mossberg.

Haninge Anchors HC U18 kvitterade till 3–3 genom Zakk Björk med 1.56 kvar att spela av perioden.

10.27 in i tredje perioden nätade Haninge Anchors HC U18:s Zakk Björk återigen och avgjorde matchen. Björk fullbordade därmed Haninge Anchors HC U18:s vändning.

Haninge Anchors HC U18:s Zakk Björk stod för två mål och ett assist.

Haninge Anchors HC U18–Trångsunds IF U18 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 0–1 (4.38) Adam Ågfalck, 0–2 (10.25) Theodor Bergström (Eric Sjörén), 1–2 (19.12) Lukas Terehhov (Noel Wixtröm, Zakk Björk).

Andra perioden: 2–2 (23.06) Simon Alex Lilge (Karl-August Göthe, Sixten Lenberg), 2–3 (23.30) Lucas Mossberg (Theodor Bergström, Kimi Määttä), 3–3 (38.04) Zakk Björk (Alexander Malm, Adrian Vasilevski).

Tredje perioden: 4–3 (50.27) Zakk Björk.

Ställning i serien: Haninge Anchors HC U18–Trångsunds IF U18 2–1