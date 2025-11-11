Hanhals vann på hemmaplan mot Kungälv

Hanhals vann med 4–1 mot Kungälv

Hugo Samuelsson matchvinnare för Hanhals

Andra raka segern för Hanhals

Hanhals vann mötet med Kungälv hemma med 4–1 (0–0, 3–0, 1–1) på tisdagen i U20 region syd herr.

Hanhals–Kungälv – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Hanhals stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Kungälv reducerade dock till 3–1 genom Dexter Boquist tidigt i tredje perioden av perioden.

Hanhals kunde dock avgöra till 4–1 med 5.31 kvar av matchen genom Hugo Flink.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Hanhals med 18–23 och Kungälv med 14–20 i målskillnad.

Hanhals ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Kungälv är på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hanhals IF med 2–1.

Lördag 15 november möter Hanhals IF Troja-Ljungby borta 15.30 och Kungälv möter Karlskrona hemma 16.00.

Hanhals–Kungälv 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Andra perioden: 1–0 (23.36) Theodor Olsson (Hugo Flink, Casper Ehrenborg), 2–0 (25.39) Hugo Samuelsson (Love Klaveskjöld, William Pettersson), 3–0 (39.25) Philip Ryttinger (William Pettersson, Elton Hall).

Tredje perioden: 3–1 (42.28) Dexter Boquist (Carl Ståhl, Wilhelm Sjöberg), 4–1 (54.29) Hugo Flink (Casper Ehrenborg, Theodor Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 2-0-3

Kungälv: 2-1-2

Nästa match:

Hanhals: IF Troja-Ljungby, borta, 15 november

Kungälv: Karlskrona HK, hemma, 15 november