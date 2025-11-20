Hanhals J18:s segerrad fortsätter efter 3–2 mot Kungälv

Hanhals J18 vann med 3–2 mot Kungälv

Hanhals J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ludwig Bonander avgjorde för Hanhals J18

Hanhals J18 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Kungälv borta i Oasen på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–3 (1–2, 0–1, 1–0) innebär att Hanhals J18 nu har fem segrar i följd i U18 division 1 syd A.

Hisingen nästa för Hanhals J18

Hanhals J18 tog ledningen i första perioden genom Elliot Fjellman.

Kungälv kvitterade till 1–1 genom Melvin Holgers efter 9.55.

Hanhals J18 tog ledningen på nytt genom Elton Hall efter 12.39 i matchen.

Efter 16.46 i andra perioden nätade Ludwig Bonander framspelad av Hugo Flink och Elton Hall och gjorde 1–3.

16.20 in i tredje perioden nätade Kungälvs Melvin Holgers på nytt på pass av Noel Linnard och Viggo Abrahamsson och reducerade. Men mer än så orkade Kungälv inte med.

Det här var Hanhals J18:s andra uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Kungälv på femte plats i tabellen medan Hanhals J18 är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Kungälvs IK med 4–3 efter straffar.

På söndag 23 november 14.00 spelar Kungälv borta mot Halmstad J18 och Hanhals J18 hemma mot Hisingen.

Kungälv–Hanhals J18 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

U18 division 1 syd A, Oasen

Första perioden: 0–1 (8.03) Elliot Fjellman (Milian Karlsson, William Apéll), 1–1 (9.55) Melvin Holgers (Dexter Boquist, Noel Linnard), 1–2 (12.39) Elton Hall (Hugo Flink, Ludwig Bonander).

Andra perioden: 1–3 (36.46) Ludwig Bonander (Hugo Flink, Elton Hall).

Tredje perioden: 2–3 (56.20) Melvin Holgers (Noel Linnard, Viggo Abrahamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 4-0-1

Hanhals J18: 5-0-0

Nästa match:

Kungälv: Halmstad Hammers HC, borta, 23 november

Hanhals J18: Hisingens IK, hemma, 23 november