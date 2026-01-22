Hanhals J18 har fyra raka segrar – vann mot Hisingen med 2–1

Hanhals J18 vann med 2–1 efter straffar

Jonathan Ringgren avgjorde för Hanhals J18

Fjärde raka segern för Hanhals J18

Hanhals J18 är i bra form just nu. På torsdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar borta mot Hisingen. Det innebär också att Hisingen har fyra raka förluster i U18 division 1 syd A vår.

Mölndal nästa för Hanhals J18

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Hanhals J18 tog ledningen först efter 15.31 i tredje perioden genom Ludwig Bonander efter förarbete av Milian Karlsson och Jonathan Ringgren. Hisingen kvitterade till 1–1 med 47 sekunder kvar att spela genom Alvin Thulin på passning från Filip Gustavsson och John Björsander.

I straffläggningen var det Hanhals J18 som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Jonathan Ringgren för.

Hisingen har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Hanhals J18 har elva poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hanhals IF vunnit.

Nästa motstånd för Hisingen är Kållered SK U18. Hanhals J18 tar sig an Mölndal hemma. Båda matcherna spelas söndag 25 januari 12.30.

Hisingen–Hanhals J18 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Tredje perioden: 0–1 (55.31) Ludwig Bonander (Milian Karlsson, Jonathan Ringgren), 1–1 (59.13) Alvin Thulin (Filip Gustavsson, John Björsander).

Straffar: 1–2 (65.00) Jonathan Ringgren.

Nästa match:

Hisingen: Kållered SK, borta, 25 januari 12.30

Hanhals J18: IF Mölndal Hockey, hemma, 25 januari 12.30