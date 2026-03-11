Hammarby IF U18 sköna start – vann mot Järna
- Hammarby IF U18 vann med 3–0 mot Järna
- Sven-Lennon Urbano Hällgren gjorde två mål för Hammarby IF U18
- Hammarby IF U18 höll nollan
Hammarby IF U18 har tagit greppet mot Järna, efter seger med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0) i första matchen på bortaplan i U18 playoff till kvalserien till allettan.
Hammarby IF U18:s Sven-Lennon Urbano Hällgren tvåmålsskytt
Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.
Hammarby IF U18 stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.19. Hammarby IF U18 tog därmed en klar seger.
Nästa match spelas på fredag 19.30.
Järna–Hammarby IF U18 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)
U18 playoff till kvalserien till allettan
Tredje perioden: 0–1 (54.23) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Lucas Mcgregor, Axel Snöfors), 0–2 (59.27) Sven-Lennon Urbano Hällgren, 0–3 (59.42) Lucas Mcgregor (Love Erkendal).
Ställning i serien: Järna–Hammarby IF U18 0–1
Nästa match:
13 mars, 19.30, Hammarby IF U18–Järna
