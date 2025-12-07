Hammarby IF U18 avgjorde – fyra mål i sista perioden

Seger för Hammarby IF U18 med 7–2 mot Åker/Strängnäs HC

Noel Bertlin avgjorde för Hammarby IF U18

Andra raka förlusten för Åker/Strängnäs HC

I två perioder hängde Åker/Strängnäs HC med i matchen borta mot Hammarby IF U18. Men Hammarby IF U18 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 7–2 (3–1, 0–0, 4–1) i matchen i U18 division 1 östra C herr.

Tullinge U18 nästa för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 tog ledningen i första perioden genom Lucas Mcgregor.

Åker/Strängnäs HC kvitterade till 1–1 genom Kelvin Levicki med 3.54 kvar att spela.

Hammarby IF U18 gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Lucas Mcgregor och Noel Bertlin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Hammarby IF U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.52 genom Fabian Rosberger och gick upp till 5–1 innan Åker/Strängnäs HC svarade.

Segern skrevs till slut till 7–2 för Hammarby IF U18.

Lucas Mcgregor gjorde två mål för Hammarby IF U18 och spelade dessutom fram till ett mål, Pontus Elfström hade tre assists och Noel Bertlin stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Hammarby IF med 6–3.

Torsdag 11 december spelar Hammarby IF U18 borta mot Tullinge U18 19.50 och Åker/Strängnäs HC mot IFK Tumba IK 2 hemma 19.15 i Åkers Ishall.

Hammarby IF U18–Åker/Strängnäs HC 7–2 (3–1, 0–0, 4–1)

U18 division 1 östra C herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (15.31) Lucas Mcgregor (Svante Hallbom Dovemark, Pontus Elfström), 1–1 (16.06) Kelvin Levicki (Gösta Wallin), 2–1 (16.49) Lucas Mcgregor (Pontus Elfström, Oskar Benchea), 3–1 (18.10) Noel Bertlin (Axel Snöfors).

Tredje perioden: 4–1 (40.52) Fabian Rosberger (Lucas Mcgregor), 5–1 (47.08) Noel Bertlin (Oskar Benchea, Pontus Elfström), 5–2 (48.12) Oskar Karlsson (Gösta Wallin), 6–2 (52.55) Caesar Bäckström (Alexander Nylander, Noel Bertlin), 7–2 (54.51) Alexander Nylander (Svante Hallbom Dovemark, Caesar Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 3-0-2

Åker/Strängnäs HC: 1-0-4

Nästa match:

Hammarby IF U18: Tullinge TP HC, borta, 11 december

Åker/Strängnäs HC: IFK Tumba IK 2, hemma, 11 december