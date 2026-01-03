Halmstad avgjorde i tredje perioden i segern mot Huddinge

Halmstad-seger med 5–2 mot Huddinge

Halmstads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Artursson avgjorde för Halmstad

Halmstad vann matchen hemma mot Huddinge i hockeyettan södra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Halmstad drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–2 (1–0, 1–2, 3–0).

Segern var Halmstads fjärde på de senaste fem matcherna.

Grästorps IK nästa för Halmstad

Marcus Borgh gjorde 1–0 till Halmstad efter bara 2.45 efter pass från Vilmer Stahmann och Jakub Kanka.

Nils Strandberg Sarén och Gabriel Åhs såg till att Huddinge vände till ledning med 1–2.

Halmstad kvitterade till 2–2 genom Otto Stahre i andra perioden.

Halmstad spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Alexander Artursson, Anton Berglund och William Berg och avgjorde matchen.

Halmstads nya tabellposition är femte plats medan Huddinge är på elfte plats. Ett fint lyft för Huddinge som låg på 18:e plats så sent som den 6 december.

Den 17 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Björkängshallen.

Halmstad tar sig an Grästorps IK i nästa match borta onsdag 7 januari 19.00. Huddinge möter Kungälv borta söndag 4 januari 16.00.

Halmstad–Huddinge 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (2.45) Marcus Borgh (Vilmer Stahmann, Jakub Kanka).

Andra perioden: 1–1 (27.22) Nils Strandberg Sarén (Philip Rafnsson, Charlie Berglund), 1–2 (36.23) Gabriel Åhs (David Puikkonen, Eric Eljas), 2–2 (39.17) Otto Stahre (Oscar Johnsson, Victor Gagic).

Tredje perioden: 3–2 (43.43) Alexander Artursson (Anton Berglund, William Gustafsson), 4–2 (54.07) Anton Berglund (William Gustafsson), 5–2 (57.41) William Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 4-1-0

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

Halmstad: Grästorps IK, borta, 7 januari 19.00

Huddinge: Kungälvs IK, borta, 4 januari 16.00