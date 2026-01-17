Gusten Alander tvåmålsskytt för Östersund i segern mot Kalix

Östersund segrade – 5–2 mot Kalix

Gusten Alander gjorde två mål för Östersund

Theo Crambert matchvinnare för Östersund

Östersund vann mötet med Kalix hemma med 5–2 (1–2, 2–0, 2–0) på lördagen i U20 region norr topp 8 herr.

Östersunds Gusten Alander tvåmålsskytt

Kalix tog ledningen i början av första perioden genom Tommi Tukia.

Östersund kvitterade till 1–1 genom Theo Lindström tidigt i matchen.

Efter 19.37 gjorde Kalix 1–2 genom Ville Ojala.

Efter 4.20 i andra perioden nätade Gusten Alander och kvitterade för Östersund. Theo Crambert gjorde dessutom 3–2 efter 10.33 framspelad av Julian Forsberg och Theo Lindström.

7.06 in i tredje perioden slog Gusten Alander till återigen på pass av Theo Crambert och Kalle Ångström och ökade ledningen. Wilmer Ramstedt stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.19 kvar att spela på passning från Mille Carlemår och Marek Balog.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Östersund med 18–14 och Kalix med 16–12 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Östersund ligger på femte plats medan Kalix har andraplatsen.

Lagen möts igen 14 februari i Part Arena.

Söndag 18 januari spelar Östersund hemma mot Boden 10.30 och Kalix mot Sundsvall U20 borta 11.30 i Ungdomshallen.

Östersund–Kalix 5–2 (1–2, 2–0, 2–0)

U20 region norr topp 8 herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (1.42) Tommi Tukia, 1–1 (3.21) Theo Lindström (Edvin Bertils, Simon Nordin), 1–2 (19.37) Ville Ojala (Alexander Burman, Svante Tedfelt).

Andra perioden: 2–2 (24.20) Gusten Alander, 3–2 (30.33) Theo Crambert (Julian Forsberg, Theo Lindström).

Tredje perioden: 4–2 (47.06) Gusten Alander (Theo Crambert, Kalle Ångström), 5–2 (58.41) Wilmer Ramstedt (Mille Carlemår, Marek Balog).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersund: 3-0-2

Kalix: 3-1-1

Nästa match:

Östersund: Bodens HF, hemma, 18 januari 10.30

Kalix: IF Sundsvall J20, borta, 18 januari 11.30