Gustav Lindmark låg bakom segern för Sunderby mot Brooklyn

Sunderby segrade – 6–1 mot Brooklyn

Gustav Lindmark gjorde tre mål för Sunderby

Nionde raka nederlaget för Brooklyn

Ett hattrick stod Sunderbys Gustav Lindmark för i matchen mot Brooklyn i U20 region norr A herr. Sunderby vann på bortaplan med 6–1 (3–1, 2–0, 1–0).

Sunderby hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.26 genom Gustav Lindmark och gick upp till 0–2. Brooklyn kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Sunderby dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Sunderby startade andra perioden bäst och gick från 1–3 till 1–5 genom mål av William Schäder och Alexander Linder. 5.43 in i tredje perioden nätade Sunderbys William Schäder på nytt på pass av Tobias Wredendal och Filip Nilsson och ökade ledningen.

Brooklyn har fem förluster och 12–38 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderby har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad.

Sunderby ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Brooklyn är på åttonde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Sunderby som så sent som den 15 oktober låg på sjunde plats.

Onsdag 19 november 19.30 möts lagen igen, i Sunderby Ishall.

Brooklyn–Sunderby 1–6 (1–3, 0–2, 0–1)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (3.26) Gustav Lindmark (Nils Sundén, Joel Nordmark), 0–2 (9.25) Gustav Lindmark (Jesper Elgcrona, Viggo Karlsson – Wågström), 1–2 (10.06) Odd Lindgren, 1–3 (16.14) Gustav Lindmark (Viggo Karlsson – Wågström).

Andra perioden: 1–4 (21.13) William Schäder (Viggo Karlsson – Wågström), 1–5 (30.05) Alexander Linder (Elian Alldén, Filip Nilsson).

Tredje perioden: 1–6 (45.43) William Schäder (Tobias Wredendal, Filip Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 0-0-5

Sunderby: 3-0-2

Nästa match:

Brooklyn: Sunderby SK, borta, 19 november

Sunderby: Brooklyn Tigers HF, hemma, 19 november