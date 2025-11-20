Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann efter sen kvittering mot BIK Karlskoga J18

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF-seger med 3–2 efter förlängning

Charlie Dafgård Larsson matchvinnare för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s tredje seger för säsongen

Matchen i U18 division 1 västra C herr mellan hemmalaget BIK Karlskoga J18 och gästande Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF var oavgjord vid full tid, efter Milo Hjortsbergs kvittering till 2–2 för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF med bara 31 sekunder kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) genom Charlie Dafgård Larsson.

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i första perioden genom Sebastian Ågren.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF gjorde 1–1 genom Lucas Reijnst Brännman efter 9.17.

Efter 12.28 i matchen gjorde BIK Karlskoga J18 2–1 genom Adam Segelström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Milo Hjortsberg stod för målet när Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF kvitterade till 2–2 med 29 sekunder kvar att spela efter pass från Liam Ejdre och William Stenius.

I förlängningen tog det 1.31 till Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Charlie Dafgård Larsson.

Det här var BIK Karlskoga J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s andra uddamålsseger.

BIK Karlskoga J18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF ligger på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann BIK Karlskoga:2 med 7–3.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J18 är Köping IF 1. Lagen möts tisdag 25 november 19.00 i Nobelhallen. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tar sig an Örebro HUF 1 hemma söndag 23 november 16.00.

BIK Karlskoga J18–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (6.15) Sebastian Ågren (Noel Johansson), 1–1 (9.17) Lucas Reijnst Brännman (Elliot Krantz, Theodor Öfverström), 2–1 (12.28) Adam Segelström (Noah Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (59.31) Milo Hjortsberg (Liam Ejdre, William Stenius).

Förlängning: 2–3 (61.31) Charlie Dafgård Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 3-0-2

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Köping IF:1, hemma, 25 november

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Örebro HUF:1, hemma, 23 november