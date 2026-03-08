Grums vann serien mot Strömsbro
- Grums vann med 2–0 mot Strömsbro
- Hugo Sjöstrand matchvinnare för Grums
- Grums utan insläppt mål
Segern hemma i tredje matchen med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) gör att Grums har vunnit matchserien mot Strömsbro i playoff till förkval till U20 nationell västra herr. Grums vann serien med 2-1.
Grums–Strömsbro – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.
Grums tog ledningen först efter 15.30 i tredje perioden genom Hugo Sjöstrand efter förarbete från Liam Sveningsson. Melker Malmer stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 20 sekunder kvar att spela assisterad av Lucas Branting. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Grums–Strömsbro 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)
Playoff till förkval till U20 nationell västra herr
Tredje perioden: 1–0 (55.30) Hugo Sjöstrand (Liam Sveningsson), 2–0 (59.40) Melker Malmer (Lucas Branting).
