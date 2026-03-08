Grums vann serien mot Strömsbro

Grums vann med 2–0 mot Strömsbro

Hugo Sjöstrand matchvinnare för Grums

Grums utan insläppt mål

Segern hemma i tredje matchen med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) gör att Grums har vunnit matchserien mot Strömsbro i playoff till förkval till U20 nationell västra herr. Grums vann serien med 2-1.

Grums–Strömsbro – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Grums tog ledningen först efter 15.30 i tredje perioden genom Hugo Sjöstrand efter förarbete från Liam Sveningsson. Melker Malmer stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 20 sekunder kvar att spela assisterad av Lucas Branting. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Grums–Strömsbro 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Playoff till förkval till U20 nationell västra herr

Tredje perioden: 1–0 (55.30) Hugo Sjöstrand (Liam Sveningsson), 2–0 (59.40) Melker Malmer (Lucas Branting).