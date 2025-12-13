Grums tog ny seger mot favoritmotståndet

Grums vann med 12–4 mot Hudiksvall

Grums nionde seger på de senaste tio matcherna

Mio Kjörsträd- Öqvist avgjorde för Grums

Grums fortsätter att ha det lätt mot Hudiksvall i U20 region väst herr. På lördagen vann Grums på nytt – den här gången med hela 12–4 (5–2, 6–0, 1–2) borta i Holmen Center. Det var Grums fjärde raka seger mot Hudiksvall.

Vinsten mot Hudiksvall innebär att Grums har sju segrar i rad på bortaplan.

BIK Karlskoga J20 nästa för Grums

Grums spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–2.

Även i andra perioden var det Grums som dominerade och gick från 2–5 till 2–11 genom två mål av Olle Axelsson, ett mål av Lucas Branting, ett mål av Tristan Hultman, ett mål av Isac Olsson och ett mål av Mio Kjörsträd- Öqvist.

Hudiksvall hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 men Grums kunde hålla undan och vinna matchen med 12–4.

Grums Lucas Branting stod för fem poäng, varav två mål, Axel Appelqvist hade tre assists och Olle Axelsson gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Hudiksvall har fem förluster och 6–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums har fyra vinster och en förlust och 31–20 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK Hockey vunnit.

Hudiksvall tar sig an Borlänge i nästa match borta lördag 10 januari 12.00. Grums möter samma dag 13.00 BIK Karlskoga J20 hemma.

Hudiksvall–Grums 4–12 (2–5, 0–6, 2–1)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (0.55) Liam Sveningsson, 0–2 (1.58) Lucas Branting (Sixten Larsson Roupé, Olle Axelsson), 0–3 (8.04) Isac Olsson (Max Johansson), 1–3 (9.30) Nils Strömbom (Noah Almén), 1–4 (10.05) Tristan Hultman (Hampus Öhman), 2–4 (14.38) Marcus Dahlström Borsje, 2–5 (15.16) Mio Kjörsträd- Öqvist (Oscar Fridén, Viktor Berg).

Andra perioden: 2–6 (21.57) Lucas Branting (Axel Appelqvist), 2–7 (23.12) Tristan Hultman (Herman Kammarbo), 2–8 (28.16) Isac Olsson (Hugo Sjöstrand), 2–9 (33.08) Olle Axelsson (Axel Appelqvist, Lucas Branting), 2–10 (33.40) Olle Axelsson (Lucas Branting), 2–11 (39.34) Mio Kjörsträd- Öqvist (Oscar Fridén, Sixten Larsson Roupé).

Tredje perioden: 2–12 (44.52) Filip Svedlund (Axel Appelqvist, Lucas Branting), 3–12 (56.09) Marcus Dahlström Borsje (Noah Almén, Felix Robertsson), 4–12 (58.57) Felix Robertsson (Love Botvidson, Elliot Östman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Grums: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Borlänge HF, borta, 10 januari 12.00

Grums: BIK Karlskoga, hemma, 10 januari 13.00